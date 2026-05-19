Χαμός από ρατσιστικό και ομοφοβικό ξέσπασμα επιβάτη στη Βραζιλία: Έκανε ήχους μαϊμούς και έλεγε ότι «οι μαύροι μυρίζουν», απολύθηκε μετά το βίντεο
Ο Χερμάν Ναράνχο Μαλντίνι εργαζόταν ως εμπορικός διευθυντής στην χιλιανή εταιρεία θαλασσινών Landes

Στη σύλληψη και την απόλυση ενός στελέχους εταιρείας στη Χιλή, οδήγησε το ρατσιστικό και ομοφοβικό ξέσπασμα που είχε σε πτήση προς τη Γερμανία με ενδιάμεση στάση στη Βραζιλία.

Το αδιανόητο ξέσπασμα του Χερμάν Ναράνχο Μαλντίνι, ο οποίος εργαζόταν σε διευθυντική θέση στην χιλιανή εταιρεία θαλασσινών Landes, σημειώθηκε όταν του απαγορεύτηκε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους.

Στο βίντεο που οδήγησε αφενός στην απόλυσή του και αφετέρου στη σύλληψή του, φαίνεται να βγάζει ήχους μαϊμούς και να κάνει ρατσιστική επίθεση σε άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Μεταξύ άλλων ο Ναράνχο ακούγεται να λέει «είναι πρόβλημα να είσαι ομοφυλόφιλος» και να παραπονιέται για «τη μυρωδιά ενός μαύρου, ενός Βραζιλιάνου» πριν να βγάλει κραυγές ως μαϊμού.

Όταν οι αεροσυνοδοί, δε, του είπαν ότι είναι επιθετικός, ο Ναράνχο τις ειρωνεύτηκε λέγοντας «ω, τι τρομακτικό».



Μετά τη σύλληψή του ο Ναράνχο αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, αφού κατηγορήθηκε για ρατσισμό και διακρίσεις, καθώς από το 2023 το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έχει κρίνει ότι η χρήση ομοφοβικών προσβολών επισείει ποινή φυλάκισης μεταξύ δύο και πέντε ετών, καθώς και πρόστιμο.

Ο πρώην εργοδότης του Ναράνχο επιβεβαίωσε ότι έχει «απομακρυνθεί» από τη θέση του ως εμπορικός διευθυντής κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που ήταν «απολύτως ασυμβίβαστη» με τις πολιτικές της εταιρείας

Το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έχει κρίνει ότι η χρήση ομοφοβικών προσβολών κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης μεταξύ δύο και πέντε ετών, καθώς και με πρόστιμα.
