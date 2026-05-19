Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ένοπλη επίθεση στην πόλη ελ Εχίδο, άφαντος ο δράστης
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα El Pais, προσθέτοντας ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με πηγές, οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό καταγράφηκαν περίπου στις 23:15 χθες το βράδυ.

Μετά το επεισόδιο, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Πολιτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ομάδας Ταχείας Δράσης, ενώ ιατρικές ομάδες βρίσκονται επίσης στο σημείο.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους τραυματίες φέρεται να είναι και δύο ανήλικοι.

«Οι δύο νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.
