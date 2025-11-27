Ο Ερντογάν υποδέχτηκε με τιμές και κανονιοβολισμούς τον Πάπα Λέοντα στην Άγκυρα - Δείτε βίντεο
Ο Ερντογάν υποδέχτηκε με τιμές και κανονιοβολισμούς τον Πάπα Λέοντα στην Άγκυρα - Δείτε βίντεο
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' έγινε δεκτός νωρίτερα με επίσημη τελετή στο Μπεστεπέ
Τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' υποδέχτηκε την Πέμπτη στο Προεδρικό Συγκρότημα στην Άγκυρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικές τιμές, παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης.
Ο Ερντογάν και ο Πάπας κατευθύνθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της τελετής, όπου αποδόθηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο κρατών, συνοδευόμενοι από 21 κανονιοβολισμούς. Ο Ποντίφικας χαιρέτισε το άγημα τιμών, λέγοντας «καλησπέρα στρατιώτες» ενώ στην τελετή συμμετείχαν και σημαιοφόροι που εκπροσωπούσαν τα 16 τουρκικά κράτη που έχουν ιδρυθεί ιστορικά.
Ακολούθησε η παρουσίαση των αντιπροσωπειών, με τον Ερντογάν και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' να συστήνουν τα μέλη των ομάδων τους, ενώ στη συνέχεια, οι δύο αντιπροσωπείες αποσύρθηκαν για κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας Χακκί Σουσμάζ, ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρανεττίν Ντουράν, ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου της Προεδρίας Χασάν Ντογάν, ο Ανώτατος Σύμβουλος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλιτς, καθώς και ο Κυβερνήτης της Άγκυρας Βασίπ Σαχίν.
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγινε δεκτός νωρίτερα με επίσημη τελετή στο Μπεστεπέ.
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ο Ερντογάν και ο Πάπας κατευθύνθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της τελετής, όπου αποδόθηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο κρατών, συνοδευόμενοι από 21 κανονιοβολισμούς. Ο Ποντίφικας χαιρέτισε το άγημα τιμών, λέγοντας «καλησπέρα στρατιώτες» ενώ στην τελετή συμμετείχαν και σημαιοφόροι που εκπροσωπούσαν τα 16 τουρκικά κράτη που έχουν ιδρυθεί ιστορικά.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu Resmî Karşılama Töreni https://t.co/oFtcAGLVZ9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 27, 2025
Ακολούθησε η παρουσίαση των αντιπροσωπειών, με τον Ερντογάν και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' να συστήνουν τα μέλη των ομάδων τους, ενώ στη συνέχεια, οι δύο αντιπροσωπείες αποσύρθηκαν για κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας Χακκί Σουσμάζ, ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρανεττίν Ντουράν, ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου της Προεδρίας Χασάν Ντογάν, ο Ανώτατος Σύμβουλος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλιτς, καθώς και ο Κυβερνήτης της Άγκυρας Βασίπ Σαχίν.
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγινε δεκτός νωρίτερα με επίσημη τελετή στο Μπεστεπέ.
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα