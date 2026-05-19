Εσπευσμένη εκκένωση περιοχών στην Καλιφόρνια εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Καλιφόρνια

Εσπευσμένη εκκένωση περιοχών στην Καλιφόρνια εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς, δείτε βίντεο

Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα και απειλεί κατοικίες και υποδομές, με 200 πυροσβέστες και εναέρια μέσα σε επιχείρηση κατάσβεσης

Εσπευσμένη εκκένωση περιοχών στην Καλιφόρνια εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς, δείτε βίντεο
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Δευτέρα το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και «εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα», ωθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.



Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους.



«Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

Κλείσιμο


Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης