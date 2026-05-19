Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Εσπευσμένη εκκένωση περιοχών στην Καλιφόρνια εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς, δείτε βίντεο
Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα και απειλεί κατοικίες και υποδομές, με 200 πυροσβέστες και εναέρια μέσα σε επιχείρηση κατάσβεσης
#BreakingNews: Evacuations have been ordered due to a fast-moving brush fire burning in Simi Valley Monday morning. #sandyfire pic.twitter.com/StPl2Q6Rh1— KTLA (@KTLA) May 18, 2026
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους.
New Start, California: The Sandy Fire broke out this afternoon in Simi Valley, in Ventura County. Structures have already been impacted by the rapidly moving fire, and aerial and ground resources are engaged in structure protection.— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 18, 2026
This fire has already burned over 200… pic.twitter.com/DHE6pLQOrU
«Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.
Sandy Fire in Simi Valley: 500 acres, zones 32-35 evacuated, Thousand Oaks under warning.— IredcapI (@IredcapI) May 18, 2026
Possible cause: a guy called police at 10:30 a.m. saying he was clearing brush with a tractor, hit a rock, sparked it.
200 firefighters, 3 air tankers, 5 helicopters on scene. pic.twitter.com/UqUJlwRSji
Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr