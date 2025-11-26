Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες

Κλείσιμο

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Τουλάχιστονκαι άλλοιμετά την πυρκαγιά που σάρωσε ουρανοξύστες με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.Οιαπό τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.Μεταξύ των νεκρών είναι ένας πυροσβέστης.Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 16 τραυματίες.Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.Το συγκρότημα αποτελείται απόστα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι.Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσβεση είναι πάντως πολύ δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια.Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.Πυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν αρχικά σεκαι στη συνέχεια σε ολόκληρο το συγκρότημα. Για την ώρα τα αίτια παραμένουν άγνωστα.