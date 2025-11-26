Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες
Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού - Τα αίτια παραμένουν άγνωστα - Η κατάσβεση είναι δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια
Οι τραυματίες είναι 29 από τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Μεταξύ των νεκρών είναι ένας πυροσβέστης.
Δείτε live εικόνα από το σημείο:
Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/0l1qX2uth2— Reuters (@Reuters) November 26, 2025
Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.
Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ κτίρια των 31 ορόφων με συνολικά 2.000 διαμερίσματα στα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι.
Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσβεση είναι πάντως πολύ δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια.
Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.
🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE— Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025
Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu
Πώς εξαπλώθηκε η φωτιάΠυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν αρχικά σε τέσσερις πολυκατοικίες και στη συνέχεια σε ολόκληρο το συγκρότημα. Για την ώρα τα αίτια παραμένουν άγνωστα.
At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. https://t.co/bXXM22GCfQ pic.twitter.com/NmGhkKHcY0— ABC News (@ABC) November 26, 2025
Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να καταλαμβάνουν το ικρίωμα από μπαμπού που βρίσκεται στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα από το πράσινο προστατευτικό πλέγμα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.
UPDATE: The Fire Services Department raised the alert for the deadly Tai Po blaze to a No. 5 alarm - the highest - at 6:22pm. As of 6pm, five people are dead, three are in a critical condition, one in a serious condition and one in a stable condition. Full updates:… pic.twitter.com/bafLo0rp0f— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 26, 2025
