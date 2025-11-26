Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες
Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού - Τα αίτια παραμένουν άγνωστα - Η κατάσβεση είναι δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 279 είναι αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που σάρωσε ουρανοξύστες με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Οι τραυματίες είναι 29 από τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένας πυροσβέστης.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 16 τραυματίες.

Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.

Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ κτίρια των 31 ορόφων με συνολικά 2.000 διαμερίσματα στα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσβεση είναι πάντως πολύ δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια.

Κλείσιμο
Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.



Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Πυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν αρχικά σε τέσσερις πολυκατοικίες και στη συνέχεια σε ολόκληρο το συγκρότημα. Για την ώρα τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν πολλές αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν αναίσθητοι με εγκαύματα.

Η πυρκαγιά, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί επιπέδου 1, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο 4 στις 3:34 μ.μ. και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 5 στις 6:22 μ.μ., στη μέγιστη κλίμακα σοβαρότητας που χρησιμοποιεί το Χονγκ Κονγκ.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να καταλαμβάνουν το ικρίωμα από μπαμπού που βρίσκεται στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα από το πράσινο προστατευτικό πλέγμα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.

Οι σκαλωσιές αυτού του τύπου κατά την κατασκευή ενός κτιρίου ή κατά την ανακαίνιση είναι συνηθισμένες, αν και η τοπική κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αντικατάστασή τους για λόγους ασφαλείας.


