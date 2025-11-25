Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Σάλος στην Ιταλία με τον βιασμό 18χρονης σε πάρκο στη Ρώμη - Συνελήφθησαν τρεις μετανάστες, αναζητείται ο δράστης
Σάλος στην Ιταλία με τον βιασμό 18χρονης σε πάρκο στη Ρώμη - Συνελήφθησαν τρεις μετανάστες, αναζητείται ο δράστης
Ομάδα πέντε ανδρών κινήθηκαν για να ληστέψουν την κοπέλα και τον φίλο της, όταν ένας από αυτούς την έσυρε έξω από το αυτοκίνητο
Ανθρωποκυνηγητό για έναν άνδρα που βίασε μία 18χρονη σε πάρκο έχει εξαπολύσει η ιταλική αστυνομία που έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις μεταναστών.
Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σάλο, συνέβη στις 25 Οκτωβρίου στο πάρκο Tor Tre Teste στα ανατολικά προάστια της Ρώμης.
Το ζευγάρι ήταν στο αυτοκίνητο όταν τους περικύκλωσε ομάδα πέντε ανδρών. Αφού έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου, έσυραν έξω την 18χρονη και στη συνέχεια ένας τη βίασε μπροστά στα μάτια του 25χρονου φίλου της.
Μετά τη βιασμό, γύρω στις 3.30 το πρωί, το θύμα μεταφέρθηκε σε πολυκλινική, όπου περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε πρώτα στους γιατρούς και μετά στην αστυνομία.
Είπε ότι την απείλησε ένας από τους πέντε κακοποιούς, την ανάγκασε να τον ακολουθήσει, της επιτέθηκε και τη βίασε.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις (δύο Μαροκινοί και ένας Τυνήσιος) για ληστεία και ομαδική σεξουαλική επίθεση. Όλοι τους αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση και λένε ότι τον βιασμό διέπραξε άλλο μέλος της ομάδας.
Και οι τρεις αναγνωρίστηκαν από το ζευγάρι. Ένας αναγνωρίστηκε από το θύμα ως ο δράστης του βιασμού, ωστόσο τα ευρήματα του DNA δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
Η έρευνα συνεχίζεται και θα επεκταθεί στα κινητά των συλληφθέντων με την αστυνομία να αναζητά τα ίχνη και άλλων φερόμενων συνεργών, αναφέρει το ANSA.
Ένα παρόμοιο περιστατικό, με ληστεία και σεξουαλική επίθεση, είχε συμβεί τον περασμένο Αύγουστο στο ίδιο πάρκο με θύμα μια γυναίκα 60 ετών.
Δύο βίαια περιστατικά μέσα σε λίγους μήνες στο ίδιο πάρκο δείχνουν ένα σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας στην περιοχή, σχολίασε η οργάνωση Ρώμης του Forza Italia η οποία επαναλαμβάνει την ανάγκη για φύλαξη, κάμερες βιντεοκάμερες και επαρκή φωτισμό στα πάρκα ακόμη και τη νύχτα.
Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σάλο, συνέβη στις 25 Οκτωβρίου στο πάρκο Tor Tre Teste στα ανατολικά προάστια της Ρώμης.
Το ζευγάρι ήταν στο αυτοκίνητο όταν τους περικύκλωσε ομάδα πέντε ανδρών. Αφού έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου, έσυραν έξω την 18χρονη και στη συνέχεια ένας τη βίασε μπροστά στα μάτια του 25χρονου φίλου της.
Μετά τη βιασμό, γύρω στις 3.30 το πρωί, το θύμα μεταφέρθηκε σε πολυκλινική, όπου περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε πρώτα στους γιατρούς και μετά στην αστυνομία.
Είπε ότι την απείλησε ένας από τους πέντε κακοποιούς, την ανάγκασε να τον ακολουθήσει, της επιτέθηκε και τη βίασε.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις (δύο Μαροκινοί και ένας Τυνήσιος) για ληστεία και ομαδική σεξουαλική επίθεση. Όλοι τους αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση και λένε ότι τον βιασμό διέπραξε άλλο μέλος της ομάδας.
Και οι τρεις αναγνωρίστηκαν από το ζευγάρι. Ένας αναγνωρίστηκε από το θύμα ως ο δράστης του βιασμού, ωστόσο τα ευρήματα του DNA δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
Η έρευνα συνεχίζεται και θα επεκταθεί στα κινητά των συλληφθέντων με την αστυνομία να αναζητά τα ίχνη και άλλων φερόμενων συνεργών, αναφέρει το ANSA.
Ένα παρόμοιο περιστατικό, με ληστεία και σεξουαλική επίθεση, είχε συμβεί τον περασμένο Αύγουστο στο ίδιο πάρκο με θύμα μια γυναίκα 60 ετών.
Δύο βίαια περιστατικά μέσα σε λίγους μήνες στο ίδιο πάρκο δείχνουν ένα σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας στην περιοχή, σχολίασε η οργάνωση Ρώμης του Forza Italia η οποία επαναλαμβάνει την ανάγκη για φύλαξη, κάμερες βιντεοκάμερες και επαρκή φωτισμό στα πάρκα ακόμη και τη νύχτα.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγρίνιο, Νοέμβριος 2006: 19 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία των πέντε κυνηγών που συγκλόνισε την Αιτωλοακαρνανία
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Η τραγική ιστορία της Λόνι Γουίλισον: Από διάσημο μοντέλο με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια
Αγρίνιο, Νοέμβριος 2006: 19 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία των πέντε κυνηγών που συγκλόνισε την Αιτωλοακαρνανία
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Η τραγική ιστορία της Λόνι Γουίλισον: Από διάσημο μοντέλο με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα