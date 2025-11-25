Σάλος στην Ιταλία με τον βιασμό 18χρονης σε πάρκο στη Ρώμη - Συνελήφθησαν τρεις μετανάστες, αναζητείται ο δράστης

Ομάδα πέντε ανδρών κινήθηκαν για να ληστέψουν την κοπέλα και τον φίλο της, όταν ένας από αυτούς την έσυρε έξω από το αυτοκίνητο