Η αδυνατισμένη Μισέλ Ομπάμα έβαλε «φωτιά» στα social media: «Πήρες Ozempic, παραδέξου το» της γράφουν
Μισέλ Ομπάμα Ozempic Instagram

Η αδυνατισμένη Μισέλ Ομπάμα έβαλε «φωτιά» στα social media: «Πήρες Ozempic, παραδέξου το» της γράφουν

Τη Μισέλ Ομπάμα φωτογράφισε η διάσημη Άνι Λίμποβιτς

Η αδυνατισμένη Μισέλ Ομπάμα έβαλε «φωτιά» στα social media: «Πήρες Ozempic, παραδέξου το» της γράφουν
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αρκετές αντιδράσεις προκάλεσαν στα social media οι εικόνες της Μισέλ Ομπάμα από τα παρασκήνια φωτογράφισης από την Άνι Λίμποβιτς.

«Η Άννι Λίμποβιτς πάντα ήξερε ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει περισσότερα από το να αποτυπώνει μια στιγμή — μπορεί να πει κάτι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η 61χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ με αρκετούς σχολιαστές να υποστηρίζουν ότι πήρε φάρμακα για την απώλεια βάρους

Η αδυνατισμένη Μισέλ Ομπάμα έβαλε «φωτιά» στα social media: «Πήρες Ozempic, παραδέξου το» της γράφουν


«Το βιβλίο της Women έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές που ζουν μέσα από το φακό της. Ήταν τιμή μου να με φωτογραφήσει η Άνι για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες εμφανίζονται σήμερα. Ελπίζω να βρείτε τόση έμπνευση όσο εγώ», κατέληξε η κυρία Ομπάμα.

Ωστόσο η εικόνα της με γκρι μπλουζάκι, τζιν και καφέ σουέτ μπότες που αναδείκνυε τα χέρια και αποκάλυπτε ένα μέρος της αδυνατισμένης κοιλιάς της πυροδότησε εικασίες ότι χρησιμοποίησε Ozempic ή παρόμοια φάρμακα GLP-1 για να επιτύχει τη νέα σιλουέτα.



Κλείσιμο
«Ozempic – όπως όλοι στο The View που ξαφνικά αποφάσισαν να «γίνουν υγιείς»», έγραψε κάποιος στο Twitter. «Δεν το κατακρίνω – αλλά για όνομα του Θεού – να είστε ειλικρινείς γι' αυτό!». «GLP-1. Έχουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την κάλυψη από την ασφάλιση και να περάσουν από όλες αυτές τις διαδικασίες», σχολίασε κάποιος άλλος. «Η αύξηση βάρους θα είναι βίαιη... μεταξύ άλλων προβλημάτων με αυτά τα πράγματα» πρόσθεσε ένας τρίτος. «Λέγεται Ozempic», έγραψε ένας τέταρτος χρήστης του X, ενώ ένας άλλος μοιράστηκε: «Θα φανταζόμουν το Ozempic. Αυτό ή ένας προσωπικός γυμναστής και μια αυστηρή δίαιτα, όχι, το Ozempic είναι πολύ πιο εύκολο».

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα είχε μιλήσει ανοιχτά για τα κιλά που πήρε κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.

«Ποτέ δεν ζυγιζόμουν. Δεν προσπαθώ να κολλήσω στους αριθμούς, αλλά όταν είσαι στην εμμηνόπαυση, έχεις αυτή την αργή αύξηση που απλά δεν συνειδητοποιείς. Όλες είμαστε στην εμμηνόπαυση, φοράμε ελαστικές ζώνες και αθλητικά ρούχα, και όταν κοιτάς τον καθρέφτη, βλέπεις ότι δεν σου χωράνε τα ρούχα που φορούσες πέρυσι» έλεγε χαρακτηριστικά στο People.

5 ΣΧΟΛΙΑ

