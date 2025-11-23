Νέο δημοψήφισμα στη Σλοβενία για την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Πάντως, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε δείγμα 700 ψηφοφόρων που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα Dnevnik, το 54,3% τάσσεται υπέρ της νομιμοποίησης του ιατρικώς υποβοηθούμενου θανάτου, το 30,6% εναντιώνεται και το 15% δηλώνει αναποφάσιστο.Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, πέρα από την Ελβετία και την Αυστρία, όπου επιτρέπεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επιτρέπουν επίσης την ευθανασία, ενώ οι γάλλοι βουλευτές ενέκριναν στα τέλη Μαΐου σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο για το δικαίωμα στον υποβοηθούμενο θάνατο.Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει αναφερθεί στην πιθανότητα να διεξαχθεί δημοψήφισμα σε περίπτωση κοινοβουλευτικού σημειωτόν.