Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Τουρκία: Αστυνομικός υποδύθηκε τον ντελιβερά για να συλλάβει φυγόδικο - «Αδερφέ σου έφερα την παραγγελία»
Τουρκία: Αστυνομικός υποδύθηκε τον ντελιβερά για να συλλάβει φυγόδικο - «Αδερφέ σου έφερα την παραγγελία»
Ο καταζητούμενος για 3 χρόνια άνδρας είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 77 ετών για απάτη
Έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκαν αστυνομικοί στην Τουρκία προκειμένου να συλλάβουν έναν άνδρα τον οποίο αναζητούσαν για τρία χρόνια.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera ένας από τους αστυνομικούς εμφανίστηκε ως ντελιβεράς στην πόρτα του διαμερίσματος του καταζητούμενου στο Χατάι.
«Αδερφέ σου έφερα το φαγητό σου» ακούγεται να λέει ο μυστικός αστυνομικός φορώντας κράνος.
Όταν, όμως, η πόρτα άνοιξε, τόσο ο «ντελιβεράς» αστυνομικός όσο και οι συνάδελφοί του έκαναν έφοδο και πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα.
«Ήρεμα, ήρεμα. Μην αντιστέκεσαι» ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα.
Σύμφωνα με το Al Jazeera ο άνδρας που συνελήφθη είχε καταδικαστεί σε 77 χρόνια κάθειρξη για απάτη.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera ένας από τους αστυνομικούς εμφανίστηκε ως ντελιβεράς στην πόρτα του διαμερίσματος του καταζητούμενου στο Χατάι.
«Αδερφέ σου έφερα το φαγητό σου» ακούγεται να λέει ο μυστικός αστυνομικός φορώντας κράνος.
Όταν, όμως, η πόρτα άνοιξε, τόσο ο «ντελιβεράς» αστυνομικός όσο και οι συνάδελφοί του έκαναν έφοδο και πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα.
@aljazeeraenglish A Turkish police officer disguised himself as a delivery driver to capture a fugitive in the southern province of Hatay. The suspect had been on the run for almost three years after having been sentenced to 77 years in jail for fraud. #news #Turkey ♬ original sound - Al Jazeera English
«Ήρεμα, ήρεμα. Μην αντιστέκεσαι» ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα.
Σύμφωνα με το Al Jazeera ο άνδρας που συνελήφθη είχε καταδικαστεί σε 77 χρόνια κάθειρξη για απάτη.
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα