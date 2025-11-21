Είκοσι χρόνια κάθειρξη σε 23χρονη για τον ρόλο της στον φόνο τριών τουριστών σέρφερ στο Μεξικό

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για δολοφονίες από πρόθεση κατά συρροή - Οι δίκες τους θα γίνουν χωριστά