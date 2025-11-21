Πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη Βενεζουέλα, δεύτερη μέσα σε ένα μήνα - Δείτε βίντεο
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη Βενεζουέλα, δεύτερη μέσα σε ένα μήνα - Δείτε βίντεο

Κατασβέστηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη Βενεζουέλα, δεύτερη μέσα σε ένα μήνα - Δείτε βίντεο
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο πετρελαίου στην ανατολική Βενεζουέλα, πάντως κατασβέστηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά αυτόν τον μήνα στην εγκατάσταση της εταιρείας Petrocedeño, στην πολιτεία Ανσοάτεγκι (ανατολικά).



«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε εντελώς και, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν ούτε τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κοινότητες» γύρω από την εγκατάσταση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PdVSA, στην οποία ανήκει η Petrocedeño.

Το Καράκας αποδίδει γενικά την επιδείνωση της κατάστασης της βιομηχανίας πετρελαίου στις κυρώσεις των ΗΠΑ και υποτιθέμενες δολιοφθορές της αντιπολίτευσης. Παρατηρητές και η αντιπολίτευση αντιτείνουν από την πλευρά τους πως πρόκειται για συνέπεια της χρόνιας έλλειψης επενδύσεων και της διαφθοράς.



Η Petrocedeño επεξεργάζεται υδρογονάνθρακες που εξορύσσονται στην πετρελαϊκή ζώνη του Ορινόκο, όπου το αργό είναι εξαιρετικά βαρύ κι η διύλισή του δαπανηρή.

Νωρίτερα χθες, συνδικαλιστικές πηγές και η πυροσβεστική επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά το απόγευμα της Τετάρτης. Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, προηγήθηκε έκρηξη.



Άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 6η Νοεμβρίου στην ίδια εγκατάσταση. Οι αρχές στην πολιτεία Ανσοάτεγκι ανακοίνωσαν μερικές ημέρες μέτρα για να προσφερθεί βοήθεια σε κοινότητες της περιοχής που επλήγησαν.



