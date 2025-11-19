Στα... πράσα πιάστηκε ο Μασκ να ρωτά τον Μπουρλά αν ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης - Δείτε βίντεο
Στα... πράσα πιάστηκε ο Μασκ να ρωτά τον Μπουρλά αν ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης - Δείτε βίντεο
Ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας έκανε την ερώτηση στον Άλμπερτ Μπουρλά, CEO της Pfizer, που καθόταν δίπλα του
Το παρών στην επίσημη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν έδωσε και ο Έλον Μασκ που σύμφωνα με την Daily Mail, έκλεψε την παράσταση για τους... λάθος λόγους.
«Πιστεύεις είναι τρομοκράτης»
Κι αυτό γιατί σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο Μασκ φαίνεται κάποια στιγμή στο τραπέζι όπου κάθεται δίπλα στον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, να έχει μια μάλλον περίεργη στιχομυθία μαζί του. Σύμφωνα με ειδικό που διαβάζει τα χείλη, ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας ρωτάει τον Μπουρλά, αν πιστεύει ότι ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης, ενώ πίνει μια γουλιά από το ποτήρι του με τη σαμπάνια.
Δείτε το βίντεο
«Ποια είναι η γνώμη σου; Είναι τρομοκράτης», ρωτάει ο Έλον Μασκ σύμφωνα με τον ειδικό της Daily Mail, με την αντίδραση του Μπουρλά να είναι μια έκφραση αμηχανίας στο πρόσωπό του.
Η επιστροφή των... ασώτων
Σημειώνεται ότι ο Μασκ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο μετά την προ μηνών άγρια κόντρα που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της αποπομπής του από την κυβέρνηση, ενώ κι ο Μπουρλά είχε γίνει δεκτός με αποδοκιμασίες κατά την επίσκεψή του στον Τραμπ, λίγο μετά την ορκωμοσία του και την εκ νέου εγκατάστασή του στον Λευκό Οίκο.
Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και οι παρουσιαστές του Fox News Μπρετ Μπάιερ και Μαρία Μπαρτιρόμο. Παρόντες ήταν και κορυφαίοι επιχειρηματίες όπως ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τιμ Κουκ της Apple, o Τσαρλς Σουαμπ, η Μέρι Μπάρα της General Motors και ο Άλεξ Κάρπ της Palantir.
Επίθεση σε δημοσιογράφο
Σημειώνεται ότι την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψη του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, προκάλεσε η ερώτηση μίας γυναίκας δημοσιογράφου προς τον Σαουδάραβα πρίγκιπα για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018, μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, από πράκτορες του Ριάντ.
Ζητώντας από τους δημοσιογράφους να μην προσβάλλουν τον καλεσμένο του, ο Τραμπ έσπευσε να αντιτείνει ότι ο δολοφονηθείς Κασόγκι ήταν «εξαιρετικά αμφιλεγόμενος» και πως η αναφορά στο ζήτημα κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε σκοπό να φέρει σε δύσκολη θέση τον Σαουδάραβα πρίγκιπα.
«Αναφέρετε κάποιον που ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενος. Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε. Είτε τον συμπαθούσατε είτε όχι, συμβαίνουν πράγματα, αλλά εκείνος (σ.σ. ο Μπιν Σαλμάν) δεν γνώριζε τίποτα, και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί» δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.
Στη συνέχεια επανέλαβε ότι «συμβαίνουν πράγματα», επιμένοντας πως ο πρίγκιπας διάδοχος -για τον οποίο η CIA είχε εκτιμήσει ότι πιθανότατα ενέκρινε την εντολή δολοφονίας, δίνοντας το πράσινο φως, δεν είχε εμπλοκή. «Δεν ήξερε τίποτα και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να φέρνετε σε δύσκολη θέση τον φιλοξενούμενό μας, κάνοντας μια τέτοια ερώτηση» επέμεινε ο Τραμπ.
Ρώτησε μάλιστα τον δημοσιογράφο που... τόλμησε να κάνει την «ενοχλητική» ερώτηση από ποιο κανάλι είναι και, όταν πήρε την απάντηση «από το ABC», σχολίασε: «Ένα από τα χειρότερα, ένα από τα χειρότερα στη δουλειά».
«Πιστεύεις είναι τρομοκράτης»
Κι αυτό γιατί σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο Μασκ φαίνεται κάποια στιγμή στο τραπέζι όπου κάθεται δίπλα στον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, να έχει μια μάλλον περίεργη στιχομυθία μαζί του. Σύμφωνα με ειδικό που διαβάζει τα χείλη, ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας ρωτάει τον Μπουρλά, αν πιστεύει ότι ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης, ενώ πίνει μια γουλιά από το ποτήρι του με τη σαμπάνια.
Δείτε το βίντεο
«Ποια είναι η γνώμη σου; Είναι τρομοκράτης», ρωτάει ο Έλον Μασκ σύμφωνα με τον ειδικό της Daily Mail, με την αντίδραση του Μπουρλά να είναι μια έκφραση αμηχανίας στο πρόσωπό του.
Η επιστροφή των... ασώτων
Σημειώνεται ότι ο Μασκ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο μετά την προ μηνών άγρια κόντρα που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της αποπομπής του από την κυβέρνηση, ενώ κι ο Μπουρλά είχε γίνει δεκτός με αποδοκιμασίες κατά την επίσκεψή του στον Τραμπ, λίγο μετά την ορκωμοσία του και την εκ νέου εγκατάστασή του στον Λευκό Οίκο.
Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και οι παρουσιαστές του Fox News Μπρετ Μπάιερ και Μαρία Μπαρτιρόμο. Παρόντες ήταν και κορυφαίοι επιχειρηματίες όπως ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τιμ Κουκ της Apple, o Τσαρλς Σουαμπ, η Μέρι Μπάρα της General Motors και ο Άλεξ Κάρπ της Palantir.
Επίθεση σε δημοσιογράφο
Σημειώνεται ότι την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψη του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, προκάλεσε η ερώτηση μίας γυναίκας δημοσιογράφου προς τον Σαουδάραβα πρίγκιπα για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018, μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, από πράκτορες του Ριάντ.
Ζητώντας από τους δημοσιογράφους να μην προσβάλλουν τον καλεσμένο του, ο Τραμπ έσπευσε να αντιτείνει ότι ο δολοφονηθείς Κασόγκι ήταν «εξαιρετικά αμφιλεγόμενος» και πως η αναφορά στο ζήτημα κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε σκοπό να φέρει σε δύσκολη θέση τον Σαουδάραβα πρίγκιπα.
«Αναφέρετε κάποιον που ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενος. Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε. Είτε τον συμπαθούσατε είτε όχι, συμβαίνουν πράγματα, αλλά εκείνος (σ.σ. ο Μπιν Σαλμάν) δεν γνώριζε τίποτα, και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί» δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.
Στη συνέχεια επανέλαβε ότι «συμβαίνουν πράγματα», επιμένοντας πως ο πρίγκιπας διάδοχος -για τον οποίο η CIA είχε εκτιμήσει ότι πιθανότατα ενέκρινε την εντολή δολοφονίας, δίνοντας το πράσινο φως, δεν είχε εμπλοκή. «Δεν ήξερε τίποτα και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να φέρνετε σε δύσκολη θέση τον φιλοξενούμενό μας, κάνοντας μια τέτοια ερώτηση» επέμεινε ο Τραμπ.
Ρώτησε μάλιστα τον δημοσιογράφο που... τόλμησε να κάνει την «ενοχλητική» ερώτηση από ποιο κανάλι είναι και, όταν πήρε την απάντηση «από το ABC», σχολίασε: «Ένα από τα χειρότερα, ένα από τα χειρότερα στη δουλειά».
Σε νέα ερώτηση, πάντως, για τον Κασόγκι, καθώς οι δημοσιογράφοι επέμειναν, ο ίδιος ο Σαουδάραβας πρίγκιπας απάντησε: «Σε ό,τι αφορά τον δημοσιογράφο, είναι πραγματικά οδυνηρό να ακούς ότι κάποιος χάνει τη ζωή του χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο ή με τρόπο που δεν είναι νόμιμος. Και ήταν επώδυνο για εμάς στη Σαουδική Αραβία». Συμπλήρωσε ότι το Ριάντ «έκανε όλα τα σωστά βήματα της έρευνας» και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε «να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο».
Η στάση του Τραμπ διαφοροποιείται από εκείνη της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία το 2021 δημοσίευσε έκθεση, που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο Μπιν Σαλμάν ενέκρινε την εντολή να «συλληφθεί ή να σκοτωθεί» ο Κασόγκι. Σαουδάραβες αξιωματούχοι απέρριψαν τότε τα συμπεράσματα ως «αρνητική, ψευδή και απαράδεκτη αξιολόγηση».
Ειδήσεις σήμερα:
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο αρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο αρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα