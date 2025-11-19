Στα... πράσα πιάστηκε ο Μασκ να ρωτά τον Μπουρλά αν ο Μπιν Σαλμάν είναι τρομοκράτης - Δείτε βίντεο

Σε νέα ερώτηση, πάντως, για τον Κασόγκι, καθώς οι δημοσιογράφοι επέμειναν, ο ίδιος ο Σαουδάραβας πρίγκιπας απάντησε: «Σε ό,τι αφορά τον δημοσιογράφο, είναι πραγματικά οδυνηρό να ακούς ότι κάποιος χάνει τη ζωή του χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο ή με τρόπο που δεν είναι νόμιμος. Και ήταν επώδυνο για εμάς στη Σαουδική Αραβία». Συμπλήρωσε ότι το Ριάντ «έκανε όλα τα σωστά βήματα της έρευνας» και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε «να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο».Η στάση του Τραμπ διαφοροποιείται από εκείνη της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία το 2021 δημοσίευσε έκθεση, που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο Μπιν Σαλμάν ενέκρινε την εντολή να «συλληφθεί ή να σκοτωθεί» ο Κασόγκι. Σαουδάραβες αξιωματούχοι απέρριψαν τότε τα συμπεράσματα ως «αρνητική, ψευδή και απαράδεκτη αξιολόγηση».