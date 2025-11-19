Επίθεση φιλίας Τραμπ στον Μπιν Σαλμάν: Το σμαραγδί φόρεμα της Μελάνια, οι μεγιστάνες στο δείπνο και οι σχέσεις τους με τη Σαουδική Αραβία
Κριστιάνο Ρονάλντο, Έλον Μασκ, Τιμ Κουκ, Τζιάνι Ινφαντίνο και οι επικεφαλής Chevron, Dell, Nvidia, Citi βρέθηκαν στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου
Αποκορύφωμα, ωστόσο, αποτέλεσε το πλουσιοπάροχο δείπνο στο οποίο, μεταξύ άλλων, έδωσαν το «παρών» ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ο πρόεδρος του διοικητικού οργάνου του ποδοσφαίρου και δεκάδες στελέχη εταιριών από τους τομείς των χρηματοοικονομικών, της τεχνολογίας και της ενέργειας.
Εκεί έλαμψε δια της παρουσίας της και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, η οποία επέλεξε για την περίσταση ένα σμαραγδί αστραφτερό στράπλες φόρεμα, με αρκετούς να σημειώνουν ότι αυτό είναι το χρώμα της σημαίας της Σαουδικής Αραβίας.
Όπως σημειώνουν οι New York Times η υποδοχή του πρίγκιπα Μοχάμεντ αποτελεί μια εξαιρετική στιγμή στις διπλωματικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, για την οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τη διέταξε ο πρίγκιπας.
Τραμπ και Μπιν Σαλμάν τόνισαν ότι η συνεργασία τους θα αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες καθώς οι ΗΠΑ συμφώνησαν να πουλήσουν μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο πρίγκιπας υποσχέθηκε να επενδύσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι εκπρόσωποι του ποδοσφαίρουΑπό τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο δείπνο ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Νασρ με το Ριάντ να έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια για να προσελκύσει παίκτες παγκόσμιας κλάσης.
Στο δείπνο ήταν και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς από τη μια οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026 και από την άλλη ο ίδιος είναι στενός φίλος του πρίγκιπα Μοχάμεντ και συνέβαλε στην ανάθεση του Μουντιάλ 2034 στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος της FIFA έκανε ανοιχτή εκστρατεία υπέρ της υποψηφιότητας της Σαουδικής Αραβίας, πίεσε για επενδύσεις και δημιούργησε κανόνες που εξασφάλισαν σχεδόν σίγουρα τη διοργάνωση από το κράτος του Κόλπου.
Οι επιχειρηματίεςΑνάμεσα στους μεγιστάνες που βρέθηκαν στην ανατολική πτέρυγα ξεχώρισε ο Έλον Μασκ στην πρώτη του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο από τότε που αποχώρησε με δραματικό τρόπο από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Μασκ μπορεί, όπως θυμίζουν οι ΝΥΤ, να έχει κατηγορήσει για χρόνια το Public Investment Fund, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, για την αποτυχία της προσπάθειάς του να μετατρέψει την Tesla σε ιδιωτική εταιρεία, ωστόσο έχει αποδεχτεί σαουδαραβικές επενδύσεις στην X και στην xAI.
Στο δείπνο βρέθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, καθώς η εταιρεία του έχει δαπανήσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία πέντε χρόνια με τον ίδιο να έχει δεσμευτεί να ανοίξει καταστήματα Apple στο κράτος του Κόλπου μέχρι το 2026. Η Apple φιλοξενεί, επίσης, μια εφαρμογή από τη Σαουδική Αραβία που επιτρέπει στους άνδρες να παρακολουθούν τις κινήσεις των συζύγων και των θυγατέρων τους.
Παρών και ο διευθύνων σύμβουλος της Dell, Μάικλ Ντελ, με την εταιρεία τεχνολογίας να έχει προχωρήσει σε σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ενός κέντρου διανομής στο Ντάμαν νωρίτερα φέτος. Η εταιρεία υπέγραψε επίσης ένα μνημόνιο κατανόησης τον Φεβρουάριο με την Aramco, την κρατική εταιρεία πετρελαίου, για να «εξερευνήσει ευκαιρίες» σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. .
Στο δείπνο εκπροσωπήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Τσακ Ρόμπινς και η Cisco Systems, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύωσης υπολογιστών. Τον Μάιο ο Ρόμπινς επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία για να εξασφαλίσει μια συμφωνία με την Humain, μια σαουδική νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Η συνεργασία των δύο πλευρών χρονολογείται από τις αρχές του 2018, πριν από τη δολοφονία Κασόγκι όταν η Cisco συμφώνησε να συνεργαστεί με τη Saudi Telecom Company για την εγκατάσταση δικτύου 5G στη χώρα.
Παρούσα - δια του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ - και η γίγαντας στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia, η οποία ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα πουλήσει περίπου 18.000 από τα τελευταία τσιπ της για να τροφοδοτήσει νέα κέντρα δεδομένων.
Από τη λίστα των καλεσμένων οι New York Times ξεχώρισαν και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Global, Ντέιβιντ Έλισον, που είναι η μητρική εταιρεία της CBS, του MTV και του παλαιότερου κινηματογραφικού στούντιο του Χόλιγουντ. Ο Έλισον προσπαθεί να αγοράσει την Warner Bros-Discovery ελπίζοντας σε συμμετοχή και του επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας.
Παρών και o διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Βίρθ, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΠΑ έχει εκτεταμένες επιχειρηματικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, καθώς παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο για λογαριασμό του βασιλείου στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Κουβέιτ.
Τις γεύσεις που ετοιμάστηκαν για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα δοκίμασε και η διευθύνουσα σύμβουλος της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, η οποία τον Οκτώβριο ορίστηκε συμπρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα σε μια κίνηση που ενθαρρύνεται στο πλαίσιο των οικονομικών σχεδίων του πρίγκιπα Μοχάμεντ, η Citi απέκτησε πέρυσι άδεια για την ίδρυση της περιφερειακής της έδρας στο Ριάντ.
Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε και η Μέρι Μπάρα, η διευθύνουσα σύμβουλος της General Motors, καθώς η Σαουδική Αραβία είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στη Μέση Ανατολή.
Την οικογένεια Τραμπ εκπροσώπησε, τέλος, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τζούνιορ, ο οποίος συμμετέχει στη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης, της Trump Organization, μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Έρικ. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διετέλεσε σύνδεσμος με τα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, για την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του το 2016. Η Trump Organization έχει μακρά ιστορία επιχειρηματικών σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, που κυμαίνονται από συναλλαγές ακινήτων στη Μέση Ανατολή έως τη διοργάνωση τουρνουά γκολφ που χρηματοδοτούνται από τη Σαουδική Αραβία σε ακίνητα του Τραμπ. Από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι γιοι του έχουν επίσης εξασφαλίσει μια σειρά από νέες αγοραπωλησίες ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων τριών νέων συγκροτημάτων στη Σαουδική Αραβία.
