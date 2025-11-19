Γυμνός ποδηλάτης τρώει μπουνιά από διερχόμενο μοτοσικλετιστή και σωριάζεται στον δρόμο - Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο
όπου φαίνεται η στιγμή που ένας γυμνός ποδηλάτης
δέχεται μπουνιά από διερχόμενο μοτοσικλετιστή
και σωριάζεται στο έδαφος μαζί με το ποδήλατό του.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η Daily Mail φαίνεται ένας γυμνός ποδηλάτης να κινείται... ανυποψίαστος με το ποδήλατό του στους δρόμους του Κόλτσεστερ, μια πόλη στην κομητεία του Έσσεξ στη Βρετανία. Όπως φαίνεται, μάλιστα, ο αναβάτης του ποδηλάτου έχει στην πλάτη του μια πράσινη σημαία, ενώ φοράει κι ένα πράσινο καπελάκι.
Ξαφνικά στο πλάνο μπαίνει ο δράστης με τη μηχανή του, ο οποίος πλησιάζει τον ποδηλάτη και τον χτυπάει με τη γροθιά του, ρίχνοντάς τον με δύναμη στο πεζοδρόμιο.
Αμέσως μετά το χτύπημα ο ποδηλάτης μένει στο έδαφος ακίνητος, ενώ ακούγονται τρομαγμένες φωνές.
Δείτε το βίντεο
Εξοργίστηκε από το... θέαμα
Ο δράστης, ένας 46χρονος δημοτικός υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας της πόλης, φέρεται να εξοργίστηκε καθώς ο ποδηλάτης ήταν μέλος μιας μεγάλης ομάδων γυμνών ποδηλατών που συμμετείχαν σε μια πορεία με ποδήλατα για φιλανθρωπικό σκοπό.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 46χρονος πέρασε αρχικά με τη μηχανή του από τον ίδιο δρόμο με τους ποδηλάτες και ενοχλήθηκε από το θέαμα των γυμνών ανθρώπων, καθώς όπως είπε στη συνέχεια, αυτό γινόταν μπροστά στα μάτια περαστικών, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά.
Λίγο μετά την επίθεση, ειδοποιήθηκε και έφτασε στο σημείο η τοπική Αστυνομία, με δύο όργανα της τάξης να παίρνουν καταθέσεις και στη συνέχεια να προσπαθούν να συλλάβουν τον 46χρονο δράστη.
Όμως, εκείνος αρχικά αντιστάθηκε καθώς επέμενε ότι αυτό που έκανε ήταν σωστό, αλλά στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για φιλανθρωπικό event, κάτι το οποίο αρνήθηκε ότι γνώριζε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ποδηλάτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αποκόμισε εκδορές στα πόδια και στα χέρια. Σε δίκη που έγινε στη συνέχεια, ο 46χρονος υπάλληλος αθωώθηκε μεν για την επίθεση στον ποδηλάτη και τους αστυνομικούς, αλλά δεν γλίτωσε τη διαθεσιμότητα για δύο χρόνια, στην οποία τέθηκε από τον δήμο του Κόλτσεστερ.