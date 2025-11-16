Δεκάδες σχολεία κλείνουν στην Αυστραλία λόγω ανησυχιών για αμίαντο σε άμμο παιχνιδιού
Δεκάδες σχολεία κλείνουν στην Αυστραλία λόγω ανησυχιών για αμίαντο σε άμμο παιχνιδιού
Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) ανέφερε ότι ο κίνδυνος το υλικό να γίνει αερομεταφερόμενο ή αρκετά λεπτό ώστε να εισπνευστεί θεωρείται «χαμηλός»
Εξήντα εννέα σχολεία στην Περιφέρεια της αυστραλιανής πρωτεύουσας θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, μετά την ανάκληση χρωματιστής άμμου παιχνιδιού που ενδέχεται να περιέχει ίνες αμιάντου. Η απόφαση ακολουθεί τους πρώτους ελέγχους που ξεκίνησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Η ανάκληση των προϊόντων εκδόθηκε το Σάββατο από τις αλυσίδες Kmart και Target, καθώς σε δείγματα της χρωματιστής άμμου εντοπίστηκαν ίχνη αμιάντου. Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) ανέφερε ότι ο κίνδυνος το υλικό να γίνει αερομεταφερόμενο ή αρκετά λεπτό ώστε να εισπνευστεί θεωρείται «χαμηλός».
Σύμφωνα με το BBC, στη Νέα Ζηλανδία έκλεισαν επίσης σχολεία για τους ίδιους λόγους, με τουλάχιστον δύο επιπλέον σχολεία να προγραμματίζονται να κλείσουν για έλεγχο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το New Zealand Herald.
Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κλείνει ορισμένα σχολεία όπου χρησιμοποιήθηκε η επίμαχη χρωματιστή άμμος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και καθαρισμός, για την προστασία μαθητών και προσωπικού.
Η ανακοίνωση ακολουθεί την εθνική σύσταση της Αυστραλιανής Επιτροπής Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) για άλλη χρωματιστή διακοσμητική άμμο, που επίσης χρησιμοποιείται σε σχολεία. Η κυβέρνηση σημείωσε ότι στην άμμο αυτή ανιχνεύθηκαν ίχνη αμιάντου.
Η ανάκληση χαρακτηρίζεται «προληπτική ενέργεια που βασίζεται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη «πιο ολοκληρωμένος επιστημονικός έλεγχος» όπως αναφέρει η κυβέρνηση.
