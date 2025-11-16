Δεκάδες σχολεία κλείνουν στην Αυστραλία λόγω ανησυχιών για αμίαντο σε άμμο παιχνιδιού
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Σχολεία Άμμος Αμίαντος

Δεκάδες σχολεία κλείνουν στην Αυστραλία λόγω ανησυχιών για αμίαντο σε άμμο παιχνιδιού

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) ανέφερε ότι ο κίνδυνος το υλικό να γίνει αερομεταφερόμενο ή αρκετά λεπτό ώστε να εισπνευστεί θεωρείται «χαμηλός»

Δεκάδες σχολεία κλείνουν στην Αυστραλία λόγω ανησυχιών για αμίαντο σε άμμο παιχνιδιού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εξήντα εννέα σχολεία στην Περιφέρεια της αυστραλιανής πρωτεύουσας θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, μετά την ανάκληση χρωματιστής άμμου παιχνιδιού που ενδέχεται να περιέχει ίνες αμιάντου. Η απόφαση ακολουθεί τους πρώτους ελέγχους που ξεκίνησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η ανάκληση των προϊόντων εκδόθηκε το Σάββατο από τις αλυσίδες Kmart και Target, καθώς σε δείγματα της χρωματιστής άμμου εντοπίστηκαν ίχνη αμιάντου. Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) ανέφερε ότι ο κίνδυνος το υλικό να γίνει αερομεταφερόμενο ή αρκετά λεπτό ώστε να εισπνευστεί θεωρείται «χαμηλός».

Σύμφωνα με το BBC, στη Νέα Ζηλανδία έκλεισαν επίσης σχολεία για τους ίδιους λόγους, με τουλάχιστον δύο επιπλέον σχολεία να προγραμματίζονται να κλείσουν για έλεγχο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το New Zealand Herald.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κλείνει ορισμένα σχολεία όπου χρησιμοποιήθηκε η επίμαχη χρωματιστή άμμος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και καθαρισμός, για την προστασία μαθητών και προσωπικού.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την εθνική σύσταση της Αυστραλιανής Επιτροπής Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) για άλλη χρωματιστή διακοσμητική άμμο, που επίσης χρησιμοποιείται σε σχολεία. Η κυβέρνηση σημείωσε ότι στην άμμο αυτή ανιχνεύθηκαν ίχνη αμιάντου.

Η ανάκληση χαρακτηρίζεται «προληπτική ενέργεια που βασίζεται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη «πιο ολοκληρωμένος επιστημονικός έλεγχος» όπως αναφέρει η κυβέρνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ

Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης