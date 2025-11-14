Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Δεκάδες σχολεία κλειστά στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία – Βρέθηκαν ίχνη αμίαντου σε άμμο για παιδιά
Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η πιθανότητα να εισπνεύσει κανένας τις καρκινογόνες είναι μικρή αλλά όχι ανύπαρκτη
Πάνω από 35 σχολεία και νηπιαγωγεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έχουν κλείσει έπειτα από προειδοποίηση για την ύπαρξη αμιάντου στην άμμο των παιδιών.
Πρόκειται για 15 σχολεία και επτά νηπιαγωγεία που έκλεισαν πλήρως στην περιφέρεια της Καμπέρας, της πρωτεύουσας της Αυστραλίας, ενώ προληπτικά άλλα έξι έκλεισαν μερικώς, αναφέρει το BBC. Υπάρχουν επίσης αναφορές για κλείσιμο σχολείου στο Κουίνσλαντ.
Στη Νέα Ζηλανδία, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πέντε χώροι προσχολικής εκπαίδευσης και δύο σχολεία θα κλείσουν προσωρινά.
Την Τετάρτη, η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) εξέδωσε ανακοίνωση ανάκλησης για τα χρωματιστά προϊόντα, στα οποία βρέθηκαν ίχνη αμιάντου τρεμολίτη.
Οι αυστραλιανές Αρχές αναφέρουν ότι η απελευθέρωση ινών αμιάντου από την άμμο είναι «απίθανη», εκτός εάν «υποβληθεί σε μηχανική επεξεργασία», όπως θραύση ή κονιορτοποίηση.
Οι ίνες αμιάντου είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι προκαλούν σοβαρές ασθένειες στους πνεύμονες, ακόμη και καρκίνο.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας προέτρεψε τους πολίτες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την άμμο και να μεριμνήσουν για την ασφαλή απόρριψή της μέσω εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών.
Η εισαγωγή ή εξαγωγή αμιάντου ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο απαγορεύεται τόσο από την αυστραλιανή όσο και από τη νεοζηλανδική νομοθεσία. Τα επίμαχα προϊόντα άμμου εισάγονται από την Κίνα και πωλήθηκαν σε όλη την Αυστραλία μεταξύ 2020 και 2025 από αλυσίδες καταστημάτων χαρτικών.
