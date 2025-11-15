Απειλές που ενθαρρύνει ο Τραμπ λέει ότι δέχεται η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν που αποκήρυξε ο πρόεδρος

Σήμερα, σε νέα της τοποθέτηση η βουλευτής δήλωσε ότι τώρα έχει «μια μικρή ιδέα για τον φόβο και την πίεση που πρέπει να αισθάνονται οι γυναίκες που ήταν θύματα του Τζέφρι Έπστιν και της κλίκας του».