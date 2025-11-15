Απειλές που ενθαρρύνει ο Τραμπ λέει ότι δέχεται η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν που αποκήρυξε ο πρόεδρος
Απειλές που ενθαρρύνει ο Τραμπ λέει ότι δέχεται η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν που αποκήρυξε ο πρόεδρος
Η βουλευτής από το Τζόρτζια το τελευταίο διάστημα εκφράζει επικρίσεις για την πολιτική του και τον χειρισμό της υπόθεσης Έπσταϊν
Από πιστή σύμμαχος «προδότρια» η βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, άλλοτε συνοδοιπόρος του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετική φυσιογνωμία της αμερικανικής ριζοσπαστικής Δεξιάς.
Μία ημέρα μετά τη δημόσια αποκήρυξη από τον πρόεδρο, η Γκριν είπε σήμερα ότι δέχεται απειλές για τις οποίες ισχυρίζεται ότι ενθαρρύνει ο πρόεδρος, ο οποίος την χαρακτήρισε ντροπή για το ρεπουμπλικανικό κόμμα.
«Τώρα επικοινωνούν μαζί μου ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας με προειδοποιήσεις για την ασφάλειά μου σε μια εποχή που ένας καταιγισμός απειλών εναντίον μου τροφοδοτείται και ενθαρρύνεται από τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο», έγραψε η βουλευτής από την Τζόρτζια στον λογαριασμό της στο X. «Τον άνδρα που υποστήριξα και βοήθησα να εκλεγεί», πρόσθεσε η ίδια η οποία το τελευταίο διάστημα εκφράζει επικρίσεις για την πολιτική του και τον χειρισμό της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.
Χθες, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του στο Truth Social ότι διακόπτει κάθε δεσμό με την πρώην προσωπικότητα στο κίνημά του MAGA (Make America Great Again), με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει έτοιμος να υποστηρίξει άλλο Ρεπουμπλικανό υποψήφιο σε προκριματικές εκλογές εναντίον της.
«Αποσύρω την υποστήριξη μου προς τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος για την βουλευτή. «Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ».
Σήμερα, ο ίδιος στοχοποίησε ξανά την Γκριν σε δύο αναρτήσεις στο Truth Social.
«Η Μάρτζορι “Η Προδότρα” Γκριν είναι ντροπή για το ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΡΕΠΟΥΜΠΑΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ μας», έγραψε.
Αυτή είναι η πρώτη σημαντική ρήξη εντός του στρατοπέδου MAGA από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ τον Ιανουάριο, η οποία, σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πειθαρχία γύρω από τον πρόεδρο.
Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει επικρίνει δημόσια τις οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι δεν εστιάζει αρκετά στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης της μεσαίας τάξης των ΗΠΑ.
Η 51χρονη πολιτικός έχει επίσης καταδικάσει τον χειρισμό του Τραμπ στην υπόθεση Έπσταϊν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.
Μία ημέρα μετά τη δημόσια αποκήρυξη από τον πρόεδρο, η Γκριν είπε σήμερα ότι δέχεται απειλές για τις οποίες ισχυρίζεται ότι ενθαρρύνει ο πρόεδρος, ο οποίος την χαρακτήρισε ντροπή για το ρεπουμπλικανικό κόμμα.
«Τώρα επικοινωνούν μαζί μου ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας με προειδοποιήσεις για την ασφάλειά μου σε μια εποχή που ένας καταιγισμός απειλών εναντίον μου τροφοδοτείται και ενθαρρύνεται από τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο», έγραψε η βουλευτής από την Τζόρτζια στον λογαριασμό της στο X. «Τον άνδρα που υποστήριξα και βοήθησα να εκλεγεί», πρόσθεσε η ίδια η οποία το τελευταίο διάστημα εκφράζει επικρίσεις για την πολιτική του και τον χειρισμό της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.
I am now being contacted by private security firms with warnings for my safety as a hot bed of threats against me are being fueled and egged on by the most powerful man in the world.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025
The man I supported and helped get elected.
Aggressive rhetoric attacking me has historically…
«Αποσύρω την υποστήριξη μου προς τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος για την βουλευτή. «Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ».
Σήμερα, ο ίδιος στοχοποίησε ξανά την Γκριν σε δύο αναρτήσεις στο Truth Social.
Donald J. Trump Truth Social Post 08:40 AM EST 11/15/25— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 15, 2025
Lightweight Congresswoman Marjorie Taylor Brown (Green grass turns Brown when it begins to ROT!), betrayed the entire Republican Party when she turned Left, performed poorly on the pathetic View, and became the RINO that we…
Αυτή είναι η πρώτη σημαντική ρήξη εντός του στρατοπέδου MAGA από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ τον Ιανουάριο, η οποία, σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πειθαρχία γύρω από τον πρόεδρο.
Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει επικρίνει δημόσια τις οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι δεν εστιάζει αρκετά στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης της μεσαίας τάξης των ΗΠΑ.
Η 51χρονη πολιτικός έχει επίσης καταδικάσει τον χειρισμό του Τραμπ στην υπόθεση Έπσταϊν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.
Σήμερα, σε νέα της τοποθέτηση η βουλευτής δήλωσε ότι τώρα έχει «μια μικρή ιδέα για τον φόβο και την πίεση που πρέπει να αισθάνονται οι γυναίκες που ήταν θύματα του Τζέφρι Έπστιν και της κλίκας του».
Ειδήσεις σήμερα:
Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα