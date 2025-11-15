Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας «Κλαούντια» στην Πορτογαλία
Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας «Κλαούντια» στην Πορτογαλία
Πολλές περιοχές στα νότια της χώρας τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα - Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα ακραία φαινόμενα που προκάλεσε η καταιγίδα Κλαούντια στην Πορτογαλία.
Σε σύντομη ανακοίνωση, ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια που έπληξε την Αλμπουφέιρα σήμερα το πρωί».
Η Πολιτική Προστασία είχε αναφέρει νωρίτερα στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.
Παράλληλα, σε εστιατόριο παραλιακού σταθμού κοντά στην Αλμπουφέιρα «η μερική κατάρρευση μιας στέγης (...) προκάλεσε τον τραυματισμό 20 ανθρώπων», δήλωσε επίσης η Πολιτική Προστασία.
Πολλές περιοχές της νότιας Πορτογαλίας τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό προχθές Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβώνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις την προηγούμενη νύχτα.
Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στο σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια.
An 85-year-old British woman has died at a holiday campsite after Storm Claudia hit the Portuguese city of Albufeira— Sky News (@SkyNews) November 15, 2025
Regional commander of the Algarve, Vitor Vaz Pinto, said dozens of people were injured in the area. pic.twitter.com/kZ1XrByVgH
Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
