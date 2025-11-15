Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας «Κλαούντια» στην Πορτογαλία
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Νεκροί Καταιγίδα Κακοκαιρία

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας «Κλαούντια» στην Πορτογαλία

Πολλές περιοχές στα νότια της χώρας τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα - Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας «Κλαούντια» στην Πορτογαλία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα ακραία φαινόμενα που προκάλεσε η καταιγίδα Κλαούντια στην Πορτογαλία.

Σε σύντομη ανακοίνωση, ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια που έπληξε την Αλμπουφέιρα σήμερα το πρωί».

Η Πολιτική Προστασία είχε αναφέρει νωρίτερα στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.


Παράλληλα, σε εστιατόριο παραλιακού σταθμού κοντά στην Αλμπουφέιρα «η μερική κατάρρευση μιας στέγης (...) προκάλεσε τον τραυματισμό 20 ανθρώπων», δήλωσε επίσης η Πολιτική Προστασία.

Πολλές περιοχές της νότιας Πορτογαλίας τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό προχθές Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβώνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις την προηγούμενη νύχτα.

Κλείσιμο
Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας «Κλαούντια» στην Πορτογαλία

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στο σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια.

Ειδήσεις σήμερα:

Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος

Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης