Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον τερματισμό του μακροβιότερου shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ
Με ψήφους 222-209 εγκρίθηκε η πρόταση προσωρινής χρηματοδότησης έως τις 30 Ιανουαρίου - Ο Τραμπ θα υπογράψει το νομοσχέδιο μπροστά σε κάμερα από το Οβάλ Γραφείο
Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε τη νομοθετική πρόταση που ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό της ιστορικά μακροβιότερης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το σχέδιο νόμου, που έχει ήδη περάσει από τη Γερουσία, προβλέπει προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το βράδυ της Τετάρτης για να δώσει την τελική έγκριση σε ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης μετά από ένα χρονικό διάστημα ρεκόρ 43 ημερών, τερματίζοντας ένα πικρό αδιέξοδο έξι εβδομάδων σχετικά με την τύχη ενός προγράμματος Obamacare που απεχθάνονται οι Ρεπουμπλικάνοι. Η τελική ψηφοφορία ήταν 222-209.
Έξι Δημοκρατικοί ενέκριναν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους το νομοσχέδιο. Μόνο δύο Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά, οι βουλευτές Τόμας Μάσι από το Κεντάκι και Γκρεγκ Στούμπ από τη Φλόριντα.
Το συμβιβαστικό μέτρο που ενέκρινε η Βουλή την Τετάρτη περιλαμβάνει ένα πακέτο δαπανών που θα χρηματοδοτεί την κυβέρνηση έως τον Ιανουάριο, καθώς και τρία ξεχωριστά νομοσχέδια δαπανών για την κάλυψη προγραμμάτων που σχετίζονται με τη γεωργία, τις στρατιωτικές κατασκευές, τους βετεράνους και τις νομοθετικές υπηρεσίες για το μεγαλύτερο μέρος του 2026.
Το πακέτο περιλαμβάνει μια διάταξη που θα αντιστρέψει τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων που έγιναν κατά τη διάρκεια του lockdown και θα διασφαλίσει την αναδρομική πληρωμή όσων έχουν τεθεί σε προσωρινή άδεια.
Η Γερουσία είχε εγκρίνει το ίδιο νομοσχέδιο την Τρίτη με ψήφους 60 υπέρ και 40 κατά, διασφαλίζοντας τη συνταγματική πλειοψηφία για την προσωρινή παράταση χρηματοδότησης. Η πρόταση προβλέπει λειτουργία της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου και επαναφορά βασικών προγραμμάτων, όπως η διανομή επιδομάτων διατροφικής βοήθειας (SNAP), καθώς και η συνέχιση επιδοτήσεων για κοινωνικά προγράμματα μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2026.
Ωστόσο, το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων υγειονομικής ασφάλισης στο πλαίσιο του προγράμματος Affordable Care Act (ACA), γνωστό και ως Obamacare, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς βουλευτές. Όπως δήλωσαν στελέχη της μειοψηφίας, η μη διασφάλιση της επέκτασης των επιδοτήσεων «απειλεί εκατομμύρια Αμερικανούς με αύξηση του κόστους περίθαλψης».
Η Επιτροπή Κανονισμών της Βουλής (House Rules Committee) ενέκρινε νωρίτερα μέσα στην ημέρα τον κανονισμό συζήτησης του νομοσχεδίου με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολομέλεια. Παρά τη στενή διαφορά, η ψήφιση θεωρείται σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό μιας αναστολής λειτουργίας που έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους χωρίς μισθό και έχει παραλύσει κρίσιμες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.
Η τελική φάση απαιτεί πλέον την υπογραφή του προέδρου Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να εγκρίνει το νομοσχέδιο μέσα στις επόμενες ώρες. Μετά την υπογραφή του, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα επαναλειτουργήσει πλήρως, τουλάχιστον έως το τέλος Ιανουαρίου, οπότε και θα ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις για μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία χρηματοδότησης.
Παρά την πρόοδο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα παραμείνει πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προγράμματα και τη φορολογική πολιτική.
Απομένει η υπογραφή του ΤραμπΠλέον θα σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή και επίσημο τερματισμό της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος θα υπογράψει το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μπροστά σε κάμερα από το Οβάλ Γραφείο στις 9:45 μ.μ. ET (5:45 π.μ ώρα Ελλάδας).
