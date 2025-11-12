Ο Τραμπ ελπίζει να υπογράψει το νομοσχέδιο που θα τερματίσει το shutdown στις ΗΠΑ, λέει η Λέβιτ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως θα υπογράψει σε λίγες ώρες (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα) το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης ( shutdown ), δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η ψηφοφορία στη

, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί απόψε γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα).

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς, βάζοντας την υπογραφή του. Ευελπιστούμε ότι θα υπογραφεί αργότερα απόψε», είπε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους.