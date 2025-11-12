Ο Τραμπ ελπίζει να υπογράψει το νομοσχέδιο που θα τερματίσει το shutdown στις ΗΠΑ, λέει η Λέβιτ
ΚΟΣΜΟΣ
Shutdown ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Νομοσχέδιο

Ο Τραμπ ελπίζει να υπογράψει το νομοσχέδιο που θα τερματίσει το shutdown στις ΗΠΑ, λέει η Λέβιτ

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί τα ξημερώματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως θα υπογράψει σε λίγες ώρες (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα) το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown), δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί απόψε γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα).

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς, βάζοντας την υπογραφή του. Ευελπιστούμε ότι θα υπογραφεί αργότερα απόψε», είπε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους.

