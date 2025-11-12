Ο Τραμπ ελπίζει να υπογράψει το νομοσχέδιο που θα τερματίσει το shutdown στις ΗΠΑ, λέει η Λέβιτ

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως θα υπογράψει σε λίγες ώρες (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα) το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown), δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.
Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί απόψε γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα).
«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς, βάζοντας την υπογραφή του. Ευελπιστούμε ότι θα υπογραφεί αργότερα απόψε», είπε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους.
