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Παπάς Λέων για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: Δόξα τω θεώ, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά
Παπάς Λέων για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: Δόξα τω θεώ, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά
Ο Ποντίφικας εξήρε απόψε την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή που οι δύο δυνάμεις πρόκειται να την υπογράψουν και επισήμως την Παρασκευή
Ο πάπας Λέων εξήρε απόψε την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λέγοντας «δόξα τω Θεώ» που οι δύο δυνάμεις πρόκειται να την υπογράψουν και επισήμως την Παρασκευή.
Ο Λέων, ο οποίος είχε προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αφού επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ότι ελπίζει η συμφωνία να τερματίσει τη σύγκρουση οριστικά.
«Θα υπάρχουν ακόμη αρκετά σημεία προς διευθέτηση, αλλά είναι πάντα καλύτερο να το κάνουμε αυτό μέσω του διαλόγου, μέσω διαπραγματεύσεων, και όχι με την επιστροφή στον πόλεμο», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός πάπας σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του, στο Καστέλ Γκαντόλφο της Ιταλίας.
«Ελπίζω ότι αυτή είναι πραγματικά μια λύση στον πόλεμο, ότι ο πόλεμος έχει όντως τελειώσει και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά», είπε.
Ο Λέων, ο οποίος είχε προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αφού επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ότι ελπίζει η συμφωνία να τερματίσει τη σύγκρουση οριστικά.
«Θα υπάρχουν ακόμη αρκετά σημεία προς διευθέτηση, αλλά είναι πάντα καλύτερο να το κάνουμε αυτό μέσω του διαλόγου, μέσω διαπραγματεύσεων, και όχι με την επιστροφή στον πόλεμο», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός πάπας σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του, στο Καστέλ Γκαντόλφο της Ιταλίας.
Pope Leo on Tuesday praised the interim deal between the United States and Iran to end the regional war in the Middle East, saying "thanks be to God" that the two powers are set to formalize their accord on Friday. For @Reuters https://t.co/unxY7mxqnN— Joshua McElwee (@joshjmcelwee) June 16, 2026
«Ελπίζω ότι αυτή είναι πραγματικά μια λύση στον πόλεμο, ότι ο πόλεμος έχει όντως τελειώσει και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά», είπε.
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