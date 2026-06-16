Παπάς Λέων για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: Δόξα τω θεώ, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά

Ο Ποντίφικας εξήρε απόψε την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή που οι δύο δυνάμεις πρόκειται να την υπογράψουν και επισήμως την Παρασκευή