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Οδηγοί τραμ στο Μιλάνο παρακολουθούσαν γυναίκες από τις κάμερες και μοιράζονταν φωτογραφίες στο WhatsApp
Οδηγοί τραμ στο Μιλάνο παρακολουθούσαν γυναίκες από τις κάμερες και μοιράζονταν φωτογραφίες στο WhatsApp
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία όταν μια γυναίκα παρατήρησε το κινητό ενός οδηγού
Εισαγγελείς στο Μιλάνο ξεκίνησαν έρευνα με επίκεντρο ομάδα στο WhatsApp, όπου περίπου δέκα οδηγοί τραμ στην πόλη αντήλλασσαν μηνύματα σχετικά με φωτογραφίες επιβατισσών, τις οποίες είχαν καταγράψει κάμερες ασφαλείας εντός των οχημάτων.
Η έρευνα επικεντρώνεται στην πρόσβαση που φαίνεται να είχαν αποκτήσει παράνομα σε πληροφοριακό σύστημα. Tουλάχιστον ένας άνθρωπος βρίσκεται στο στόχαστρο, λένε οι πηγές, που προσθέτουν πως η αστυνομία διεξήγαγε σειρά ερευνών.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το τελευταίο διάστημα, αφότου μια γυναίκα η οποία είχε επιβιβαστεί σε τραμ στο Μιλάνο παρατήρησε έναν οδηγό, που ήταν εκτός υπηρεσίας αλλά φορούσε τη στολή του, να κάθεται δίπλα της και να παρακολουθεί μια συνομιλία στο τηλέφωνό του με φωτογραφίες, οι οποίες εστίαζαν σε γυναικεία σώματα, όπως είχαν καταγραφεί σε δημόσια μέσα μεταφοράς.
Η γυναίκα τράβηξε μια φωτογραφία της οθόνης, όπου εμφανίζονταν φωτογραφίες πιθανόν από κάμερες εντός των οχημάτων, μαζί με σχόλια και αστεία από τους συμμετέχοντες στην ομάδα σχετικά με τα σώματα των επιβατισσών.
Η γυναίκα επικοινώνησε στη συνέχεια με ινφλουένσερ στο Instagram, η οποία αποκάλυψε την υπόθεση. Την Κυριακή, η διαχειρίστρια εταιρεία μεταφορών του Μιλάνου, ΑΤΜ, έκανε γνωστό πως ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.
«Η ΑΤΜ ενήργησε αμέσως και με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να αποσαφηνίσει πλήρως το περιστατικό, να εξακριβώσει τη σωστή χρήση των εταιρικών εργαλείων, να προστατεύσει τους πελάτες και τους χιλιάδες υπαλλήλους που εργάζονται σωστά καθημερινά, στην υπηρεσία της πόλης», τόνισε η εταιρεία σε μια ανακοίνωση.
Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος έχουν εγκατασταθεί στις δημόσιες συγκοινωνίες για να προστατεύουν τόσο τους επιβάτες όσο και το προσωπικό.
Η έρευνα επικεντρώνεται στην πρόσβαση που φαίνεται να είχαν αποκτήσει παράνομα σε πληροφοριακό σύστημα. Tουλάχιστον ένας άνθρωπος βρίσκεται στο στόχαστρο, λένε οι πηγές, που προσθέτουν πως η αστυνομία διεξήγαγε σειρά ερευνών.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το τελευταίο διάστημα, αφότου μια γυναίκα η οποία είχε επιβιβαστεί σε τραμ στο Μιλάνο παρατήρησε έναν οδηγό, που ήταν εκτός υπηρεσίας αλλά φορούσε τη στολή του, να κάθεται δίπλα της και να παρακολουθεί μια συνομιλία στο τηλέφωνό του με φωτογραφίες, οι οποίες εστίαζαν σε γυναικεία σώματα, όπως είχαν καταγραφεί σε δημόσια μέσα μεταφοράς.
Η γυναίκα τράβηξε μια φωτογραφία της οθόνης, όπου εμφανίζονταν φωτογραφίες πιθανόν από κάμερες εντός των οχημάτων, μαζί με σχόλια και αστεία από τους συμμετέχοντες στην ομάδα σχετικά με τα σώματα των επιβατισσών.
Η γυναίκα επικοινώνησε στη συνέχεια με ινφλουένσερ στο Instagram, η οποία αποκάλυψε την υπόθεση. Την Κυριακή, η διαχειρίστρια εταιρεία μεταφορών του Μιλάνου, ΑΤΜ, έκανε γνωστό πως ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.
«Η ΑΤΜ ενήργησε αμέσως και με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να αποσαφηνίσει πλήρως το περιστατικό, να εξακριβώσει τη σωστή χρήση των εταιρικών εργαλείων, να προστατεύσει τους πελάτες και τους χιλιάδες υπαλλήλους που εργάζονται σωστά καθημερινά, στην υπηρεσία της πόλης», τόνισε η εταιρεία σε μια ανακοίνωση.
Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος έχουν εγκατασταθεί στις δημόσιες συγκοινωνίες για να προστατεύουν τόσο τους επιβάτες όσο και το προσωπικό.
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