Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος της - Ψηφίζεται νομοσχέδιο για την άρση του shutdown
Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος της - Ψηφίζεται νομοσχέδιο για την άρση του shutdown
Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία στην Βουλή και παρά τη δηλωμένη αντίθεση των Δημοκρατικών, το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει
Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, έπειτα από περισσότερες από 40 ημέρες shutdown, διαφαίνεται να φτάνει στο τέλος της με την αναμενόμενη ψήφιση ενός νομοσχεδίου στο Κογκρέσο για άρση του αδιεξόδου.
Μια ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) για αυτό το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία.
Το νομοσχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τη Δευτέρα με 60 ψήφους υπέρ, έναντι 40 κατά, και παρατείνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.
Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία στην Βουλή και παρά τη δηλωμένη αντίθεση των Δημοκρατικών, το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει.
Μόνο η υπογραφή του προέδρου θα χρειαστεί για να τερματιστεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.
Ύστερα από περισσότερες από 40 ημέρες αδιεξόδου σχετικά με τον προϋπολογισμό, οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές τελικά υποχώρησαν τη Δευτέρα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές τους στην έγκριση ενός νέου νομοσχεδίου που παρατείνει τον προηγούμενο προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.
Το νομοσχέδιο, ωστόσο, αφήνει ασαφή την παράταση των επιδοτήσεων για το Obamacare, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, προς μεγάλη απογοήτευση της κομματικής βάσης και πολλών Δημοκρατικών αιρετών αξιωματούχων.
Μεταξύ των λίγων παραχωρήσεων προς την αντιπολίτευση, το νομοσχέδιο προβλέπει την επαναφορά των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν μετά την έναρξη του shutdown.
Περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι το πάγωμα αυτής της βοήθειας, η οποία ωφελεί περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, σε περίπτωση ενός ακόμη shutdown της κυβέρνησης στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του τρέχουσας στάσης πληρωμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Μια ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) για αυτό το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία.
Το νομοσχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τη Δευτέρα με 60 ψήφους υπέρ, έναντι 40 κατά, και παρατείνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.
Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία στην Βουλή και παρά τη δηλωμένη αντίθεση των Δημοκρατικών, το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει.
Μόνο η υπογραφή του προέδρου θα χρειαστεί για να τερματιστεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.
Ύστερα από περισσότερες από 40 ημέρες αδιεξόδου σχετικά με τον προϋπολογισμό, οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές τελικά υποχώρησαν τη Δευτέρα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές τους στην έγκριση ενός νέου νομοσχεδίου που παρατείνει τον προηγούμενο προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.
Το νομοσχέδιο, ωστόσο, αφήνει ασαφή την παράταση των επιδοτήσεων για το Obamacare, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, προς μεγάλη απογοήτευση της κομματικής βάσης και πολλών Δημοκρατικών αιρετών αξιωματούχων.
Μεταξύ των λίγων παραχωρήσεων προς την αντιπολίτευση, το νομοσχέδιο προβλέπει την επαναφορά των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν μετά την έναρξη του shutdown.
Περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι το πάγωμα αυτής της βοήθειας, η οποία ωφελεί περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, σε περίπτωση ενός ακόμη shutdown της κυβέρνησης στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του τρέχουσας στάσης πληρωμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα