Η Γερουσία εγκρίνει οριστικά την πρόταση για να τερματιστεί προσωρινά το shutdown
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά - Πλέον απομένει να ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα στην εβδομάδα
Η αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε χθες Δευτέρα κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, χάρη στην υποστήριξη μιας χούφτας δημοκρατικών μελών του σώματος, διαβιβάζοντας το πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει επ’ αυτού μέσα στην εβδομάδα.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη - δεύτερη κατά σειρά - ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης, που όμως προκαλεί οργή σε πολλούς δημοκρατικούς.
Η ανακοίνωση της έγκρισης έγινε σε σχεδόν άδεια αίθουσα, με τους γερουσιαστές που παρέμειναν μέχρι το τέλος να χειροκροτούν την απόφαση. «Θα επαναλειτουργήσουμε την κυβέρνηση, θα διασφαλίσουμε ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα λάβουν την αποζημίωση που έχουν κερδίσει και αξίζουν», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στη σύνταξη του νομοσχεδίου.
Από τον Οκτώβριο, πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, με περίπου 1,4 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να βρίσκονται σε αναγκαστική άδεια ή να εργάζονται χωρίς αποδοχές. Το shutdown έχει επηρεάσει κρίσιμες λειτουργίες, όπως τις αερομεταφορές και τα επιδόματα σίτισης για 41 εκατομμύρια πολίτες χαμηλού εισοδήματος.
