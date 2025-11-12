Περίπου 3.000 αγελάδες είναι εγκλωβισμένες σε φορτηγό πλοίο στα ανοιxτά της Τουρκίας

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Λόγω έλλειψης υγειονομικών και εμπορικών πιστοποιητικών - Τουλάχιστον 48 βοοειδή, που βρίσκονται στη θάλασσα εδώ και περισσότερες από 50 ημέρες, έχουν ήδη πεθάνει
Περίπου 3.000 αγελάδες, προερχόμενες από την Ουρουγουάη, παραμένουν εδώ και τρεις εβδομάδες μέσα σε ένα φορτηγό πλοίο, στα ανοιχτά της Τουρκίας, λόγω έλλειψης υγειονομικών και εμπορικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.
Το πλοίο Spiridon II απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα (Πάνορμος, δυτική Τουρκία) από τις 21 Οκτωβρίου, ανέφερε η υπηρεσία επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης. Τουλάχιστον 48 βοοειδή, που βρίσκονται στη θάλασσα εδώ και περισσότερες από 50 ημέρες, έχουν ήδη πεθάνει, σύμφωνα με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Η τουρκική κυβέρνηση εξήγησε ότι κατατέθηκε αίτημα εισαγωγής των ζώων, για λογαριασμό 15 επιχειρήσεων, στις 21 Οκτωβρίου. Συνολικά, πρόκειται για 2.901 αγελάδες. «Οι επιθεωρήσεις έδειξαν ότι ορισμένα ζώα δεν έφεραν ούτε ειδική σήμανση στα αυτιά, ούτε ηλεκτρονικά τσιπάκια και ότι 469 από αυτά δεν αντιστοιχούσαν στις λίστες που είχαν δοθεί. Λόγω αυτής της αναντιστοιχίας απορρίφθηκε το αίτημα εισαγωγής» σημείωσε.
Για την απόφαση ενημερώθηκε η διεύθυνση των τελωνείων στις 23 Οκτωβρίου.
Από τις 19 Σεπτεμβρίου οι αγελάδες, η κατάσταση των οποίων επιδεινώνεται, έχουν παραμένει πάνω στο πλοίο. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων (AWF), που ζητά να επιτραπεί η αποβίβασή τους, 48 αγελάδες πέθαναν την περασμένη εβδομάδα. Το AWF και η γαλλική ΜΚΟ «Ρομπέν των Δασών» ανέφεραν εξάλλου ότι το φορτίο προοριζόταν για τις αγορές της Τουρκίας και χωρών της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων είναι και το Ισραήλ.
Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος HarberDenizde, αναφέρουν ότι έντονη δυσωδία αναδίδεται από το πλοίο, το οποίο κατάφερε την Κυριακή να δέσει στο λιμάνι της περιοχής για να φορτώσει άχυρα και ζωοτροφές.
Οι εξαγωγείς αμφισβητούν την απόφαση της τουρκικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Το Spiridon II, με σημαία Τόγκο, είναι ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο πολλαπλού σκοπού, το οποίο το 2011 μετατράπηκε σε πλοίο μεταφοράς ζώων. Είναι ηλικίας 52 ετών και «θα έπρεπε να έχει σταλεί στο διαλυτήριο εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια» ανέφερε η γαλλική ΜΚΟ.
Balıkesir açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli gemi yem, saman ve su takviyesi için Bandırma Çelebi limanına yanaştığında endişe verici görüntüler kaydedildi.— Nefes Gazetesi (@nefesgazete) November 11, 2025
İneklerin susuzluktan boruları yalamaya başladığı görüldü.
Bölge sakinleri "Gemi günlerdir burada bekliyor,… pic.twitter.com/sLsvVULdpf
