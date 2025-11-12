ΗΠΑ και Βενεζουέλα συγκεντρώνουν δυνάμεις: Ο Τραμπ έστειλε το αεροπλανοφόρο Ford, με μαζική στρατιωτική κινητοποίηση απαντά ο Μαδούρο
Πόσες δυνάμεις έχουν συγκεντρώσει Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Για «ιμπεριαλιστική απειλή» από τις ΗΠΑ έκανε λόγο ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας
Νέα παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η ολοένα και αυξανόμενη ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ με τελευταία κίνηση την παρουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στα νερά της Λατινικής Αμερικής, στην οποία το Καράκας απάντησε με «μαζική κινητοποίηση» στρατιωτικού προσωπικού, όπλων και εξοπλισμού.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Παντρίνιο Λοπεζ, οι χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις μέχρι σήμερα ως απάντηση στην «ιμπεριαλιστική απειλή» που αποτελεί η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων από τις ΗΠΑ.
Εκτός από τις τακτικές στρατιωτικές μονάδες, στις ασκήσεις θα συμμετάσχει και η Μπολιβαριανή Πολιτοφυλακή – μια δύναμης εφέδρων που δημιουργήθηκε από τον αείμνηστο πρόεδρο Ούγκο Τσάβες και πήρε το όνομά της από τον Σιμόν Μπολιβάρ, τον επαναστάτη που εξασφάλισε την ανεξαρτησία πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής από την Ισπανία.
Σύμφωνα με τον Λόπεζ, ο οποίος μετέφερε, όπως είπε, την εντολή του προέδρου της χώρας, Νίκολας Μαδούρο, στόχος της άσκησης ήταν η «βελτιστοποίηση της διοίκησης, του ελέγχου και των επικοινωνιών» και η διασφάλιση της άμυνας της χώρας.
Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ το αμερικανικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford – το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ – έφτασε στην περιοχή επιχειρήσεων της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Λατινικής Αμερικής.
Η ομάδα κρούσης που συνοδεύει το Ford περιλαμβάνει εννέα αεροπορικές μοίρες, δύο αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke – το USS Bainbridge και το USS Mahan – το πλοίο ενιαίας διοίκησης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας USS Winston S. Churchill, καθώς και περισσότερους από 4.000 ναυτικούς.
Οι ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει την ενίσχυση των δυνάμεών τους στην περιοχή ως μέτρο για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών προς την Αμερικήε ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον πολλών σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν παράνομες ουσίες.
#MUNDO| El ministro de Defensa y general en jefe de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue masivo de tropas, equipos y sistemas operativos en todo el territorio nacional, en respuesta al ingreso del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford en el mar Caribe.… pic.twitter.com/QQr2sTvgg5— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025
🇻🇪💥 Tensión en el aire: Venezuela muestra poder militar en Caracas 🚀— Debate (@ELDEBATE) November 11, 2025
En medio de un clima geopolítico cada vez más tenso, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López supervisó este martes un entrenamiento militar donde soldados venezolanos portaron misiles Igla-S, de… pic.twitter.com/6t1PB7Bftd
Ωστόσο, το Καράκας πιστεύει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν στην πραγματικότητα να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος με το CNN να σημειώνει ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν παραδεχτεί ιδιωτικά ότι η στρατηγική τους στοχεύει στην απομάκρυνση του Μαδούρο.
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να δραστηριοποιηθεί στη Βενεζουέλα ενώ προηγουμένως είχε δείξει ότι εξέταζε το ενδεχόμενο επιθέσεων εντός της χώρας της Λατινικής Αμερικής.
Ο συμβατικός στρατός της Βενεζουέλας αριθμεί περίπου 123.000 μέλη με τον Μαδούρο να υποστηρίζει ότι οι εθελοντικές πολιτοφυλακές έχουν πλέον περισσότερους από 8 εκατομμύρια εφέδρους, αν και οι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον αριθμό, καθώς και την ποιότητα της εκπαίδευσης των στρατευμάτων.
Με την άφιξη του Ford, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή καθώς ήδη στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί πριν το αεροπλανοφόρο Ford, το Iwo Jima Amphibious Ready Group και η 22ης Marine Expeditionary Unit, που αριθμούν περισσότερους από 4.500 πεζοναύτες και ναύτες, τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, ένα υποβρύχιο επίθεσης, ένα πλοίο ειδικών επιχειρήσεων, ένα καταδρομικό με κατευθυνόμενα βλήματα και ένα αεροσκάφος αναγνώρισης P-8 Poseidon.
Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει 10 μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο θεωρείται κόμβος για τον αμερικανικό στρατό στο πλαίσιο της κινητοποίησης στην Καραϊβική. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αναπτύξει τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper στο νησί, σύμφωνα με εικόνες που τραβήχτηκαν από το Reuters στην Αγκουαντίγια. Εκτός από τον εξοπλισμό, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 5.000 αμερικανοί στρατιώτες στο Πουέρτο Ρίκο.
