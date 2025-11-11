Το αεροπλανοφόρο Ford έφτασε στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Ενισχύονται τα σενάρια πολέμου, πώς θα απαντήσει ο Μαδούρο

παρουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στα νερά της Λατινικής Αμερικής.





ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ είπε: «Αυτές οι δυνάμεις θα ενισχύσουν και θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες ικανότητες για να παρεμποδίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών και να υποβαθμίσουν και να εξαρθρώσουν διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις».



Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας καθώς ο ήχος από τα τύμπανα πολέμου είναι πλέον πιο ευδιάκριτος μετά και τηνΣε δήλωσή του στη Washington Post,Όμως, ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος άμυνας, σημειώνει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τις υποψίες για πιθανή ρήξη μεταξύ των δύο χωρών, καθώς όπως λέει «ο μόνος λόγος για να το μετακινήσουμε εκεί είναι για να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Βενεζουέλας». «Η άφιξή του στην περιοχή σημαίνει ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, καθώς ένα αεροπλανοφόρο ή το χρησιμοποιείς ή το μετακινείς. Και αν το μετακινήσουμε σημαίνει ότι υποχωρούμε», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε στις 24 Οκτωβρίου ότι ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth διέταξε το Ford να μετεγκατασταθεί από την Ευρώπη, ενώ σημειώνεται ότι η άφιξη του Ford ανεβάζει τον αριθμό των πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στην περιοχή σε πάνω από 12, μια «εκπληκτική στρατιωτική παρουσία» για μια περιοχή που ιστορικά έχει δει μόνο ένα ή δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού να βοηθούν την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ σε αποστολές ρουτίνας κατάσχεσης φορτίων ναρκωτικών.

Κλείσιμο

Όμως το τελευταίο διάστημα, ο πρόεδρος Trump έχει πάει σε... άλλο επίπεδο το κυνήγι των εμπόρων ναρκωτικών καθώς ήδη έχουν σημειωθεί 19 επιθέσεις του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σε ταχύπλοα που μεταφέρουν ναρκωτικά στην θαλάσσια περιοχή της Καραϊβικής και στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.Ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ δείχνει, όπως αναφέρει η Washington Post, εμμονή με τον πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγορώντας τον ότι στέλνει ναρκωτικά και εγκληματίες στις ακτές των ΗΠΑ. Μάλιστα, τονίζεται ότι υπάρχουν υποψίες ότι ο Τραμπ θα επιδιώξει τη βίαιη απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, καθώς όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν «οι μέρες του είναι μετρημένες».Από την πλευρά της, η Βενεζουέλα αναπτύσσει οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και ρωσικής κατασκευής, ηλικίας πολλών δεκαετιών, ενώ σχεδιάζει μια αντίσταση σε στυλ «ανταρτοπόλεμου» για να σπείρει το χάος σε περίπτωση αεροπορικής ή χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ στο έδαφός της, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των προετοιμασιών και με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του πρακτορείου Reuters.Η προσέγγιση αυτή είναι μια ρητή παραδοχή της χώρας ότι αντιμετωπίζει ελλείψεις σε προσωπικό και υλικό.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι «το επόμενο (βήμα) θα είναι η ξηρά», αν και αρνήθηκε ότι εξέταζε την πιθανότητα πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας.Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος Μαδούρο, που κυβερνά τη χώρα από το 2013, λέει ότι ο Τραμπ θέλει να τον ανατρέψει και ότι οι πολίτες και ο στρατός θα αντισταθούν σε μια τέτοια απόπειρα.Ο αμερικανικός στρατός υπερέχει σημαντικά εκείνου της Βενεζουέλας, ο οποίος εμφανίζεται αποδυναμωμένος λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης, των χαμηλών μισθών και του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, είπαν έξι πηγές που γνωρίζουν τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ορισμένοι διοικητές μονάδων αναγκάστηκαν να διαπραγματευθούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να σιτίσουν τους στρατιώτες τους, επειδή δεν επαρκούσε ο κυβερνητικός ανεφοδιασμός, είπαν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση των δυνάμεων ασφαλείας.Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές: Η μία, αυτή που δηλώνεται δημοσίως από υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά χωρίς λεπτομέρειες, είναι ο ανταρτοπόλεμος, ενώ η δεύτερη δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη.Η άμυνα σε στυλ ανταρτοπόλεμου, που η κυβέρνηση αποκαλεί «παρατεταμένη αντίσταση» και συζητιέται σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης, θα μπορούσε να περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες, σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες, που θα κάνουν σαμποτάζ και άλλες τακτικές ανταρτοπόλεμου, σύμφωνα με τις πηγές και με έγγραφα ηλικίας αρκετών ετών που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο Reuters.Στη δεύτερη στρατηγική, την «αναρχοποίηση» οι υπηρεσίες πληροφοριών και ένοπλοι υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος θα δημιουργούσαν χάος στους δρόμους της πρωτεύουσας Καράκας και θα έκαναν τη χώρα μη κυβερνήσιμη από τις ξένες δυνάμεις, είπε μια πηγή που έχει γνώση των αμυντικών τακτικών και μια άλλη πηγή που πρόσκειται στην αντιπολίτευση.