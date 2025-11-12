Τουρκία: Έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 νεκρών του C-130 που συνετρίβη - Διαλύθηκε πριν πέσει το αεροσκάφος

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας