Euroleague: Τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, μόνη στην κορυφή η Χαποέλ μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα
Οι πράσινοι επικράτησαν με 101-95 της Παρί και ανέβηκαν στο 6-4 - Επιθετικό ρεσιτάλ για την ομάδα του Ιτούδη, 114-89 τη Μπασκόνια - Νίκες για Βαλένθια, Ντουμπάι, Φενέρ, Παρτίζαν και Βίρτους - Η βαθμολογία
Επτά παιχνίδια είχε η πρώτη δόση της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την Παρί να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι και τους «πράσινους» να φεύγουν με ένα μεγάλο «διπλό», επιστρέφοντας στις νίκες. Ένα αποτέλεσμα που τους φέρνει σε ρεκόρ 6-4, αφήνοντας την Παρί στο 4-6. Σε μία βραδιά που ο Ερυθρός Αστέρας είδε το σερί του να διακόπτεται, ενώ η Χάποελ είναι η πρώτη ομάδα που πήγε στις 8 νίκες. Ήττα της Ρεάλ με 89-76 στον ισπανικό «εμφύλιο» από τη Βαλένθια πριν τον Παναθηναϊκό. Ζορίστηκε κόντρα στην Μακάμπι η Φενέρ παρά το +20. Με Ποκουσέφκσι, Καλάθη η Παρτιζάν νίκησε 78-76 τη Μονακό. Η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί και «καθάρισε» με 99-89 την Αναντολού στο φινάλε.
Ο Φαρίντ... φώτισε το δρόμο του Παναθηναϊκού
Ήττα της Ρεάλ στον ισπανικό «εμφύλιο» από τη Βαλένθια πριν τον Παναθηναϊκό
Στην κορυφή της Euroleague παραμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ που επικράτησε 114-89 της Μπασκόνια στη Σόφια. Στο 8-2 οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη, εκτός 10άδας οι Βάσκοι με 3-7.
Η Μπασκόνια προσπάθησε να αιφνισιάσει τους γηπεδούχους και προηγήθηκε 24-23 δευτερόλεπτα πριν από την εκπνοή της πρώτης περιόδου. Εκεί, όμως άρχισε η κυριαρχία των Ισραηλινών. Με ρεσιτάλ επιθετικού μπάσκετ και 58π. στο α΄ ημίχρονο η Χαποέλ έθεσε τις βάσεις για τη νίκη. Κατάφερε να συντηρεί σχετικά εύκολα τη διαφορά γύρω στους 10 πόντους, ενώ από τη στιγμή που συνέχιζε να παρουσιάζει τέτοια παραγωγικότητα στην επίθεση, δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνέψει. Έκλεισε το ματς με 114 πόντους, πέντε λιγότερους απ΄ότι στην προηγούμενη αγωνιστική (109-97 στο Ντουμπάι)συνδυάζοντας το θέαμα με το αποτέλεσαμα.
Σε εκπληκτική κατάσταση ο Ελάιτζα Μπράιαντ ολοκλήρωσε το ματς με 38 δείκτη οικονομίας (PIR) καθώς είχε 24π., 9ρ. 4ασ. Επτά παίκτες των γηπεδούχων είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με τον Κρις Τζόουνς να φτάνει τους 15 με 100% ευστοχία (4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/1 βολή). Η Μπασκόνια άντεξε όσο άντεχε κι ο Καμπαρό ο οποίος σκόραρε 19 πόντους σε 24 λεπτά με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας.
Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89
Η Ντουμπάι έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών της στη Euroleague, υποχρεώνοντας μάλιστα σε στάση το... τρένο του Ερυθρού Αστέρα, που προερχόταν από επτά σερί νίκες. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 102-86 των Σέρβων στο Ντουμπάι, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-6, απέναντι στο σύνολο του Σάσα Ομπράντοβις που υποχώρησε σε 7-3, αφήνοντας τη συγκατοίκηση της κορυφής με τη Ζαλγκίρις και τη Χαποέλ Τελ Αβίβ.
Η Ντουμπάι κυριάρχησε στον τομέα των ριμπάουντ, στη δημιουργία και αξιοποιώντας τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας της είχε τον προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Όταν μάλιστα... θυμήθηκε και την άμυνα στην τέταρτη περίοδο, δίχως να χάσει την παραγωγικότητα της, πάτησε... γκάζι και δεν κοίταξε πίσω μέχρι το τελικό 102-86.
Κορυφαίος των νικητών ο Κέναν Καμένιας με career high σε πόντους (20) και ριμπάουντ (9), ενώ 18 πρόσθεσε ο Ράιτ, 13 ο Πετρούσεφ, 17 ο Αβράμοβιτς και 16 ο Μπέικον. Από τον Ερυθρό Αστέρα, που αγωνίστηκε χωρίς τον πολύτιμο Τσίμα Μονέκε, ξεχώρισε ο Εμπούκα Ιζούντου (16π.), ο οποίος όμως αποχώρησε με τραυματισμό πέντε λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86
Αν και προηγήθηκε με 20 πόντους στην 3η περίοδο η Φενέρμπαχτσε τα... χρειάστηκε μέχρι να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επιβλήθηκε 84-75 και βρίσκεται πλέον στο 5-5 στην 10η αγωνιστική της Euroleague, ενώ οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας παραμένουν ουραγοί με 2-8.
Πρώτη φορά οι γηπεδούχοι πήραν διψήφια διαφορά 27-17 στο 13΄. Με 1/13 τρίποντα η Μακάμπι στο α΄ δεν μπορούσε να ελπίζει σε πολλά και στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου με διαδοχικά τρίποντα του Ντέβον Χολ η διαφορά έφτασε στο +18 (48-30 στο 22΄) και λίγο αργότερα στο «στρογγυλό» +20 (55-35 στο 25΄). Το ματς έμοιαζε να έχει τελειώσει, αφού η Μακάμπι δύσκολα θα έβρισκε τα αποθέματα να αντιδράσει. Κι όμως, η ουραγός της Euroleague δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Στο 34ο λεπτό ισοφάρισε 66-66 έχοντας τρέξει επί μέρους σκορ 24-6 από το 60-42 (27΄) και αίφνης το ματς εξελίχθηκε σε μάχη πόντο-πόντο. Μόλις έχασε για πρώτη φορά το προβάδισμα (70-71 στο 36΄) η Φενέρμπαχτσε αφυπνίστηκε, με σερί 8-0 έγινε ξανά «αφεντικό» του αγώνα με 78-71 (38΄) και έφτασε στη νίκη με το τελικό 84-75.
Ο Μπόλντουϊν με 17π., 4ρ. και ο Χολ με 15π., 6ρ. «κουβάλησαν» την κάτοχο του τίτλου. Ωστόσο η Μακάμπι κέρδισε τις εντυπώσεις αφού πάλεψε μέχρι τέλους παρότι ο Λόνι Γουόκερ ήταν... άφαντος (7π.). Είχε όμως με μεγάλη μέρα τον Σόρκιν με 22π. και 7ρ.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 40-30, 65-55, 84-75
Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τράβηξε δύο κρυφούς άσους από το μανίκι του και η Παρτιζάν νίκησε 78-76 τη Μονακό στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-6, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 6-4.
Οι δύο ομάδες βρίσκονταν κοντά στο σκορ μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου. Στο σημείο εκείνο η Παρτιζάν άρχιζε να χτίζει διαφορά ασφαλείας χάρη σε δύο αστάθμητους παράγοντες, αμφότεροι γνώριμοι του ελληνικού μπάσκετ. Ο Νικ Καλάθης που δεν είχε σκοράρει στα προηγούμενα παιχνίδια πέτυχε 10 πόντους και ήταν κινητήριος μοχλός της Παρτιζάν, ενώ ο Αλέξανδρος Ποκουσέφκι που μέχρι τώρα είχε σημειώσει συνολικά 10 πόντους, πέτυχε 17 απόψε! Στο 33΄ η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 20 πόντους και το υπόλοιπο έμοιαζε τυπική διαδικασία.
Κι όμως, η Μονακό δεν είχε παραδώσει τα όπλα. Με εκπληκτικό σερί 24-0 (!) όχι απλώς κάλυψε τη διαφορά, αλλά προηγήθηκε 76-74 δύο λεπτά πριν από το τέλος. Η Παρτιζάν απάντησε με 4-0 (78-76) για να ακολουθήσει ρεσιτάλ αστοχίας από τη Μονακό στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα το σκορ αυτό να είναι και το τελικό της αναμέτρησης.
Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ήταν καταλυτικός (17π., 7ρ.) ενώ 22π. πέτυχε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον για τους νικητές. Από πλευράς Μονακό κορυφαίος ήταν ο Μίροτιτς με 17π., 8ρ. σε 24 λεπτά συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76
Έπειτα από τρεις σερί «βαριές» ήττες η Βίρτους Μπολόνια, «απάντησε» με μία πολύ σημαντική νίκη στο «Paladozza» επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 99-89 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-5.
Με τρομερό πλουραλισμό στην επίθεσή της (έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) κι ένα «ξέσπασμα» στην τελευταία περίοδο όπου «έγραψε» ένα επιμέρους 23-16, η ιταλική ομάδα μετέτρεψε το ντέρμπι των τριών πρώτων περιόδων σε... περίπατο στο φινάλε, καθώς η τουρκική ομάδα στέρεψε από ιδέες κι επιλογές πλην του Σέιν Λάρκιν.
Ο Κάρστεν Έντουαρντς με 21 πόντους και 5/10 τρίποντα, έκανε τη... διαφορά για τη Βίρτους που είχε 18/34 (52.9%) έξω από τα 6,.75μ.
Την ίδια ώρα η Αναντολού που έπεσε στο (απογοητευτικό) 3-7, τα περίμενε όλα απ’ τον Λάρκιν ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους (5/9 τρίπ.) και 5 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 28-24, 48-45, 76-73, 99-89
Ζάλγκιρις 7-2
Ερυθρός Αστέρας 7-3
Ολυμπιακός 6-3
Μονακό 6-4
Βαλένθια 6-4
Παναθηναϊκός 6-4
Μπαρτσελόνα 5-4
Μπάγερν Μονάχου 5-4
Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
Φενέρμπαχτσε 5-5
Βίρτους Μπολόνια 5-5
Αρμάνι 4-5
Παρί 4-6
Ντουμπάι 4-6
Παρτίζαν 4-6
Εφές 3-7
Μπασκόνια 3-7
Βιλερμπάν 2-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00)
Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45)
Παρί - Βαλένθια (21:45)
Μακάμπι - Μπασκόνια (22:00)
14/11
Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)
Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)
Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)
Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)
