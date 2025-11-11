Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι πιέζουν για την κατάληψη του Ποκρόφασκ - 300 στρατιώτες είναι εγκατεστημένοι μέσα στην πόλη
Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύεται τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και επεκτείνεται μέσα στην πόλη
Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν διαρκώς τις τελευταίες ημέρες τις επιχειρήσεις τους για να καταλάβουν στην πόλη Ποκρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας ελαφρά οχήματα και εκμεταλλευόμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, περισσότεροι από 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ήδη εντός της πόλης.
Όπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας μέσω Telegram, οι Ρώσοι εκμεταλλεύθηκαν την πυκνή ομίχλη για να προωθηθούν στα νότια προάστια του Ποκρόφσκ. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες περιορίζουν τη δυνατότητα των ουκρανικών δυνάμεων να πραγματοποιούν εναέρια αναγνώριση και να πλήττουν στόχους σε ανοικτό έδαφος.
Στόχος των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, παραμένει ο ίδιος: να φτάσουν στα βόρεια όρια του Ποκρόφσκ με σκοπό την περικύκλωση της αστικής περιοχής.
Μετά από περισσότερο από έναν χρόνο μαχών, το Ποκρόφσκ - σιδηροδρομικός και μοιραία ανεφοδιαστικός κόμβος στην περιφέρεια του Ντονέτσκ - έχει ισοπεδωθεί. Ο πληθυσμός των 60.000 κατοίκων πριν από την έναρξη του πολέμου το 2022 έχει μειωθεί σε λιγότερους από 1.300. Οι Ουκρανοί στρατιώτες που υπερασπίζονται την πόλη μιλούν για διαρκείς μάχες και σημειώνουν πως πρόκειται για το πιο αιματηρό πεδίο εμπόλεμης δράσης μέσα στα τέσσερα χρόνια των μαχών.
Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχεδόν το ένα τρίτο των συγκρούσεων κατά μήκος του μετώπου - μήκους 1.200 χιλιομέτρων - διεξάγεται εκεί, ενώ το ήμισυ των ρωσικών επιθέσεων με βόμβες επικεντρώνεται στην συγκεκριμένη πόλη. Οι αριθμοί αυτοί αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δίνουν το στίγμα του τι σημαίνει για την Ρωσία ο έλεγχος του σημείου, αλλά και τον πιθανό μεγάλο κίνδυνο το Κίεβο να απολέσει στρατιωτικά ολόκληρη την Ανατολική Ουκρανία.
Εξάλλου, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Σαράτοφ της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις.
Έπληξε επίσης «Θαλάσσιο Τερματικό Σταθμό Πετρελαίου» στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία και αποθήκη στο κατεχόμενο Ντονέτσκ, σύμφωνα με ανάρτηση του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.
Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε πλήρως το ανατολικό τμήμα της πόλης Κουπιάνσκ στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου.
Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι στρατεύματά του πήραν τον έλεγχο του οικισμού Νοβουσπενίφσκε στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια.
Soldati russi entrano nella zona sud di #Pokrovsk. pic.twitter.com/4QECSS25DE— MC (@Virus1979C) November 11, 2025
