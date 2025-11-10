Ο πρόεδρος του BBC ζήτησε «συγγνώμη» για το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ
Σημείωσε πως «το BBC News θα διορίσει σύντομα νέο Διευθυντή Ντοκιμαντέρ, ο οποίος θα επιβλέπει την παραγωγή για ζητήματα επικαιρότητας»
Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, σε γραπτή δήλωσή του προς την επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, παραδέχθηκε ότι η επεξεργασία του βίντεο από ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε «σφάλμα κρίσης» και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του οργανισμού.
«Μετά τη δημοσίευση του υπομνήματος του κ. Πρέσκοτ, έχουν γίνει πάνω από 500 καταγγελίες», σημείωσε ακόμη, τονίζοντας: «Το συμπέρασμα είναι ότι η ομιλία έδωσε την εντύπωση καλέσματος για βίαιη δράση. Το BBC θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό το λάθος κρίσης».
Σημείωσε παράλληλα ότι η υπόνοια πως το BBC «προσπάθησε να θάψει» τα ζητήματα που επισήμανε ο Πρέσκοτ στο υπόμνημά του, το οποίο διέρρευσε «απλώς δεν ισχύει», όπως και η υπόνοια ότι το BBC δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.
Κατά τη διάρκεια των τριών ετών που ο Πρέσκοτ ήταν σύμβουλος της Επιτροπής Συντακτικών Οδηγιών και Προτύπων (EGSC), ο Σαχ είπε ότι το BBC έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:
- Δημοσίευσε διορθώσεις όπου είχε κάποιο γίνει λάθος,
- Άλλαξε τις οδηγίες για να καταστήσει τη θέση του BBC σε διάφορα ζητήματα πιο σαφή,
- Έκανε αλλαγές στην ηγεσία όπου τα προβλήματα υποδεικνύουν υποκείμενα ζητήματα,
- Εφάρμοσε επίσημα πειθαρχικά μέτρα.
Στην επιστολή του, ο Σαχ αναφέρθηκε επίσης σε ανησυχίες σχετικά με το BBC Arabic, τονίζοντας πως έχουν ληφθεί μέτρα.
Σημείωσε τέλος πως «το BBC News θα διορίσει σύντομα νέο Διευθυντή Ντοκιμαντέρ, ο οποίος θα επιβλέπει την παραγωγή για ζητήματα επικαιρότητας».
