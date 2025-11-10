BBC: Δεν υπάρχει θεσμική μεροληψία, τονίζει η διευθύνουσα σύμβουλος μετά την παραίτησή της

μεταδόθηκε σε μια εκπομπή του

, τον Οκτώβριο του 2024 μια εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Σε αυτό, όπως προέκυψε, συνενώθηκαν αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει «θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».



Στην πραγματικότητα, όμως, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.