BBC: Δεν υπάρχει θεσμική μεροληψία, τονίζει η διευθύνουσα σύμβουλος μετά την παραίτησή της
BBC Ντόναλντ Τραμπ

BBC: Δεν υπάρχει θεσμική μεροληψία, τονίζει η διευθύνουσα σύμβουλος μετά την παραίτησή της

Το BBC News «είναι η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης στον κόσμο», απάντησε τον Τραμπ η Ντέμπορα Τέρνες 

BBC: Δεν υπάρχει θεσμική μεροληψία, τονίζει η διευθύνουσα σύμβουλος μετά την παραίτησή της
«Δεν υπάρχει θεσμική μεροληψία» στο BBC News, τον ενημερωτικό σταθμό του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου ο οποίος βρίσκεται σε αναταραχή, δήλωσε σήμερα η παραιτηθείσα διευθύντριά του, Ντέμπορα Τέρνες, μετά το παραπλανητικό μοντάζ μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το BBC News «είναι η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης στον κόσμο», δήλωσε η Τέρνες σε δημοσιογράφους μπροστά στην έδρα του ομίλου, και πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι του είναι «πρόσωπα σοβαρά που προσπαθούν να είναι αμερόληπτα», απαντώντας με τον τρόπο αυτό στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τους δημοσιογράφους του BBC ότι είναι «διεφθαρμένοι».


Δείτε το επίμαχο βίντεο με το φερόμενο μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταδόθηκε σε μια εκπομπή του BBC Panorama, τον Οκτώβριο του 2024 μια εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Σε αυτό, όπως προέκυψε, συνενώθηκαν αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει «θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Στην πραγματικότητα, όμως, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.

Revealed: How an edited Trump speech exposed BBC bias



