Άγριο τρολάρισμα στον Έλον Μασκ για το ΑΙ βίντεο γυναίκας που λέει «θα σε αγαπώ για πάντα»: Θλιβερό, του γράφουν
Άγριο τρολάρισμα δέχθηκε ο Έλον Μασκ μετά από ανάρτηση βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο μια γυναίκα λέει «Θα σ' αγαπώ για πάντα».
Στο βίντεο που ανέβηκε από τον Μασκ στο X το πρωί του Σαββάτου, η νεαρή μελαχρινή χαμογελά στην κάμερα πριν πει τη φράση.
Αν και στόχος του βίντεο ήταν να παρουσιαστούν οι νέες δυνατότητες δημιουργίας ρεαλιστικών βίντεο του Grok Imagine - το Twitter γρήγορα κατακλύστηκε από σχόλια που χλεύαζαν τον πολυεκατομμυριούχο.
«Η πιο θλιβερή ανάρτηση στην ιστορία αυτού του ιστότοπου. Κλαίω», έγραψε ένας χρήστης του X.
«Αυτό δημοσιεύτηκε στις 3 το πρωί ώρα Κεντρικής Αμερικής», πρόσθεσε ένας δεύτερος — αναφερόμενος στην τοποθεσία του συγκροτήματος Μασκ στο Τέξας.
Αρκετοί χρήστες επεσήμαναν πως το βίντεο απέδειξε ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, αναφερόμενοι στην έγκριση από τους μετόχους της Tesla του ιστορικού πακέτου αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Έλον Μασκ.
«Παίρνει πακέτο αμοιβών 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και λίγες ώρες αργότερα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη του για να φανταστεί κάποιον να του λέει "σ' αγαπώ"», έγραψαν στο πλαίσιο αυτό.
«Πραγματικά δεν έχει σημασία το χρήμα αν δεν έχεις αγάπη και κάποιον να τη μοιραστείς. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη, δεν ξέρω τι είναι» πρόσθεσε άλλος ένας σχολιαστής.
