Άγριο τρολάρισμα στον Έλον Μασκ για το ΑΙ βίντεο γυναίκας που λέει «θα σε αγαπώ για πάντα»: Θλιβερό, του γράφουν
ΚΟΣΜΟΣ
Έλον Μασκ Τεχνητή Νοημοσύνη Grok

Άγριο τρολάρισμα στον Έλον Μασκ για το ΑΙ βίντεο γυναίκας που λέει «θα σε αγαπώ για πάντα»: Θλιβερό, του γράφουν

Αν και στόχος του βίντεο ήταν να παρουσιαστούν οι νέες δυνατότητες δημιουργίας ρεαλιστικών βίντεο του Grok Imagine, κατακλύστηκε από σχόλια που χλεύαζαν τον πολυεκατομμυριούχο

Άγριο τρολάρισμα στον Έλον Μασκ για το ΑΙ βίντεο γυναίκας που λέει «θα σε αγαπώ για πάντα»: Θλιβερό, του γράφουν
24 ΣΧΟΛΙΑ
Άγριο τρολάρισμα δέχθηκε ο Έλον Μασκ μετά από ανάρτηση βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο μια γυναίκα λέει «Θα σ' αγαπώ για πάντα».

Στο βίντεο που ανέβηκε από τον Μασκ στο X το πρωί του Σαββάτου, η νεαρή μελαχρινή χαμογελά στην κάμερα πριν πει τη φράση.



Αν και στόχος του βίντεο ήταν να παρουσιαστούν οι νέες δυνατότητες δημιουργίας ρεαλιστικών βίντεο του Grok Imagine - το Twitter γρήγορα κατακλύστηκε από σχόλια που χλεύαζαν τον πολυεκατομμυριούχο.

«Η πιο θλιβερή ανάρτηση στην ιστορία αυτού του ιστότοπου. Κλαίω», έγραψε ένας χρήστης του X.

«Αυτό δημοσιεύτηκε στις 3 το πρωί ώρα Κεντρικής Αμερικής», πρόσθεσε ένας δεύτερος — αναφερόμενος στην τοποθεσία του συγκροτήματος Μασκ στο Τέξας.

Αρκετοί χρήστες επεσήμαναν πως το βίντεο απέδειξε ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, αναφερόμενοι στην έγκριση από τους μετόχους της Tesla του ιστορικού πακέτου αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Έλον Μασκ.

Κλείσιμο
«Παίρνει πακέτο αμοιβών 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και λίγες ώρες αργότερα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη του για να φανταστεί κάποιον να του λέει "σ' αγαπώ"», έγραψαν στο πλαίσιο αυτό.

«Πραγματικά δεν έχει σημασία το χρήμα αν δεν έχεις αγάπη και κάποιον να τη μοιραστείς. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη, δεν ξέρω τι είναι» πρόσθεσε άλλος ένας σχολιαστής.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκική πρόκληση στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο - Τούρκοι στρατιώτες απομάκρυναν Ελληνοκύπριους γεωργούς

Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: Ένα μικρό θαύμα έρχεται - Δείτε φωτογραφίες
24 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης