Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»

Νεαρός, εντυπωσιακός και γεμάτος φιλοδοξία, μπήκε στον χώρο του μόντελινγκ στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Συμμετείχε σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφίσεις, εμφανιζόταν σε περιοδικά και σύντομα βρέθηκε να σχολιάζει στα lifestyle πάνελ της τηλεόρασης, δίπλα σε πρόσωπα που μονοπωλούσαν τότε τα πρωινά και τα μεσημεριανά talk shows. Οι τηλεοπτικοί παραγωγοί τον ήθελαν γιατί προκαλούσε κι εκείνος ήξερε πώς να κρατά την προσοχή στραμμένη επάνω του.



Από τις αρχές των 00s έως και τη δεκαετία του 2010, το πρόσωπό του εμφανιζόταν διαρκώς στις οθόνες, άλλοτε ως «τηλεοπτικός χαρακτήρας» και άλλοτε ως «εκπρόσωπος του παλαιού ημερολογίου». Η πιο χαρακτηριστική στιγμή του ήρθε μέσα από την εκπομπή «Πάμε Πακέτο» με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, όπου έκανε μια «εξομολόγηση» για τη ζωή του. Μίλησε για την παιδική του ηλικία στην Κρήτη, λέγοντας πως στα 14 του χρόνια έφυγε κρυφά από το πατρικό του για να γραφτεί σε ιερατική σχολή, και αποκάλυψε πως η πορεία του προς την τηλεόραση υπήρξε αποτέλεσμα «μιας συγκυρίας».





Παραδέχθηκε, μάλιστα, πως υπήρξε περίοδος που όπως είπε χαρακτηριστικά «χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποίησε τα μέσα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνώριζε καλά το παιχνίδι της τηλεοπτικής έκθεσης. Δεσπόζει στο YouTube η εμφάνισή του στο Hell TV, όπου σε μια σκηνή που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με παρουσιάστρια που τον ειρωνεύτηκε δημόσια. Η ένταση κλιμακώθηκε και εκείνος απάντησε με ύβρεις.





Όταν η λάμψη της τηλεόρασης ξεθώριασε, δεν άντεξε να μείνει στο περιθώριο.

Αντί να αποτραβηχτεί, βρήκε ξανά τρόπο να τροφοδοτήσει το θεαματικό αφήγημα γύρω από το όνομά του. Δημιούργησε κανάλι στο YouTube, όπου μαγείρευε φορώντας ποδιά πάνω από τα ράσα του, δίνοντας «ευλογημένες» συνταγές και συμβουλές στους «πιστούς». Παράλληλα, παρουσίαζε εκπομπή σε κανάλι της Θεσσαλίας επιχειρώντας να διατηρήσει την εικόνα ενός λαϊκού, «τηλεοπτικού ιερέα». Αναφορές σε μέσα ενημέρωσης σχολίαζαν πως η παρουσία του ήταν η επιτομή της

, ένα μείγμα θεάματος, θρησκευτικής υπερβολής και αυτοπροβολής.





