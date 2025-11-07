Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Οι μέτοχοι της Tesla εγκρίνουν δεκαετές πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον επικεφαλής της εταιρείας Μασκ
Οι μέτοχοι της Tesla εγκρίνουν δεκαετές πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον επικεφαλής της εταιρείας Μασκ
Το δεκαετές «pay package» του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο αναλύεται σε δώδεκα δόσεις, ανάλογα με την εκπλήρωση στόχων και τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου
Οι μέτοχοι του ομίλου Tesla, στη γενική συνέλευσή τους χθες Πέμπτη στο Όστιν (Τέξας), όπου βρίσκεται η έδρα της βιομηχανίας που πρωτοπόρησε στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενέκριναν κατά 75% και πλέον απόφαση για νέο σχέδιο αμοιβής του επικεφαλής της Έλον Μασκ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.
Το δεκαετές «pay package» του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο αναλύεται σε δώδεκα δόσεις, ανάλογα με την εκπλήρωση στόχων και τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου και προβλέπει πως θα λάβει από 878 δισεκατομμύρια ως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, καθώς θα υλοποιεί το όραμά του η εταιρεία να ακμάσει στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.
Ανάμεσα στους στόχους είναι οι παραδόσεις 20 εκατ. οχημάτων σε πελάτες, η λειτουργία 1 εκατ. ρομποτικών ταξί, η πώληση 1 εκατ. ρομπότ και η εξασφάλιση καθαρών κερδών 400 δισεκ. δολαρίων. Για να λάβει το προβλεπόμενο ποσό η κεφαλαιοποίηση της Tesla θα πρέπει να αυξηθεί από το 1,5 τρισεκ. σήμερα σε 2 τρισεκ. ως 8,5 τρισεκ. δολάρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Εντοπίστηκαν οι δύο οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ./ώρα στην Αττική οδό - Δείτε βίντεο
Καρυστιανού: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά - Δεν γνώριζα τον Καραχάλιο
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Το δεκαετές «pay package» του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο αναλύεται σε δώδεκα δόσεις, ανάλογα με την εκπλήρωση στόχων και τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου και προβλέπει πως θα λάβει από 878 δισεκατομμύρια ως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, καθώς θα υλοποιεί το όραμά του η εταιρεία να ακμάσει στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.
Ανάμεσα στους στόχους είναι οι παραδόσεις 20 εκατ. οχημάτων σε πελάτες, η λειτουργία 1 εκατ. ρομποτικών ταξί, η πώληση 1 εκατ. ρομπότ και η εξασφάλιση καθαρών κερδών 400 δισεκ. δολαρίων. Για να λάβει το προβλεπόμενο ποσό η κεφαλαιοποίηση της Tesla θα πρέπει να αυξηθεί από το 1,5 τρισεκ. σήμερα σε 2 τρισεκ. ως 8,5 τρισεκ. δολάρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Εντοπίστηκαν οι δύο οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ./ώρα στην Αττική οδό - Δείτε βίντεο
Καρυστιανού: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά - Δεν γνώριζα τον Καραχάλιο
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα