Κύπρος: Φόνος πίσω από τον θάνατο 30χρονης Νιγηριανής στη Λεμεσό

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της, μετά τον εντοπισμό νεκρής 30χρονης Νιγηριανής γύρω στις 10:30 το πρωί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη περιοχή Γερμασόγειας.Η γυναίκα φέρει κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.Στο πλαίσιο αξιολόγησης μαρτυριών και τεκμηρίων, η Κυπριακή Αστυνομία συνέλαβε με, δύο 24χρονες και μία 35χρονη. Έχουν ήδη ανακριθεί και προέβαλαν διάφορους ισχυρισμούς που βρίσκονται υπό διερεύνηση.Η 30χρονη διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μόλις τις τελευταίες τέσσερις ημέρες μαζί με τις τρεις άλλες συμπατριώτισσες της. Γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα, ενώ. Στη σκηνή διενεργήθηκε ιατροδικαστική αυτοψία ενώ περισσότερα στοιχεία θα προκύψουν από την νεκροτομή.Ανοιχτά παραμένουν τα κίνητρα και ο ρόλος της καθεμιάς από τις τρεις Νιγηριανές που έχουν συλληφθεί, όπως και τα όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας. Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από το στενό περιβάλλον και τους γείτονες, αναμένοντας παράλληλα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.