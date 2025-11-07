Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο έπειτα από 65 χρόνια
Νίκος Χριστοδουλίδης Κύπρος Νορβηγία Εμπάργκο όπλων

«Σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας» χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε την κίνηση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

«Χαιρετίζω θερμά την απόφαση της Νορβηγίας, την οποία μετέφερε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή υλικού που σχετίζεται με την άμυνα και διπλής χρήσης υλικού για στρατιωτική χρήση στην Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής μας συνεργασίας, Κύπρου – Νορβηγίας», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε ανάρτηση στο Χ.

Αίρει το εμπάργκο μετά από 65 χρόνια

Κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία σημείωσε ότι η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια.
Την απόφαση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας να άρει το εμπάργκο όπλων που ίσχυε έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε, ο οποίος διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό την κρίσιμη περίοδο του Κραν Μοντανά και στον οποίο είχε αποδοθεί φιλική στάση έναντι της Τουρκίας.

Οι κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία ανέφεραν ότι η απόφαση για άρση του εμπάργκο που ίσχυε από το 1959 συνιστά μια εξέλιξη ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής σημασίας, καθώς τερματίζει ένα περιοριστικό καθεστώς που παρέμενε σε ισχύ για περισσότερο από έξι δεκαετίες. Το εμπάργκο είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη.

«Αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου»

«Η απόφαση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας να αναθεωρήσει το πλαίσιο εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού προς την Κύπρο αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου, αλλά και ως παράγοντα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η ίδια πηγή.

Κλείσιμο
Πρόκειται, πρόσθεσε, για αποτέλεσμα συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών και συνεχούς διαλόγου που είχε αναπτύξει η Λευκωσία με το Όσλο, με στόχο την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης της Κύπρου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διατλαντικών συνεργασιών.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, αλλά και στην ευρύτερη προσπάθεια για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου Κύπρος και Νορβηγία συνεργάζονται ήδη σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς τους ρόλου, κατέληξε η κυβερνητική πηγή.

9 ΣΧΟΛΙΑ

