Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Αρνιάνο του Τορίνο - Νεκρός ο οδηγός του Ι.Χ., τραυματίστηκαν 22 μαθητές
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Τορίνο Σχολικό λεωφορείο Τροχαίο δυστύχημα νεκρός μαθητές

Από τους 50 μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο, οι 22 τραυματίστηκαν, αλλά όχι σοβαρά, υπέστησαν μόνο μώλωπες και ελαφρά τραύματα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στο Αρινιάνο του Τορίνο, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός του αυτοκινήτου να χάσει τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το fonteufficiale, από τους 50 μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο, οι 22 τραυματίστηκαν, αλλά όχι σοβαρά. Υπέστησαν μόνο μώλωπες και ελαφρά τραύματα.

Η σύγκρουση συνέβη στη διασταύρωση της οδού Borgo Cremera με την οδό Borgo Nuovo. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατευθυνόταν προς το Castelnuovo don Bosco, ενώ το λεωφορείο κατευθυνόταν προς το Chieri στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το θύμα είναι ένας 33χρονος Ρουμανός, κάτοικος του Mombello Torinese, ο οποίοςπέστρεφε στο σπίτι του από τη δουλειά.

Ο οδηγός του λεωφορείου είπε στην αστυνομία ότι είδε το αυτοκίνητο να έρχεται προς το μέρος του με μεγάλη ταχύτητα. Προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση στρίβοντας εντελώς προς τα δεξιά, όμως δεν τα κατάφερε.

Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του 118 και το ελικόπτερο διάσωσης από το Τορίνο. Οι προσπάθειες ανάνηψης του οδηγού αποδείχθηκαν άκαρπες.

Κλείσιμο
Μερικοί τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Maggiore του Chieri. Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται.

