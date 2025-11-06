Bloomberg: Τουρκία και Lockheed Martin σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τα F-16
Τουρκία Lockheed Martin F-16 Eurofighter Bloomberg

Η Τουρκία διαπραγματεύεται εκ νέου για την παραγγελία F-16, ενώ «κοιτάει» F-35 και προχωρά σε αγορές Eurofighter

Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με τον αμερικανικό αμυντικό κολοσσό Lockheed Martin για την επίλυση της διαφωνίας τους ως προς το κόστος μιας νέας παραγγελίας πολλών δισεκατομμυρίων, για μαχητικά αεροσκάφη F-16, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Για να διευκολύνει την επίτευξη της συμφωνίας, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε προσωπική έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα F-16 Block 70 κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αν και το Κογκρέσο ενέκρινε τον Φεβρουάριο του 2024 την απόκτηση 40 μαχητικών F-16 Viper από την Τουρκία, η Άγκυρα αντιτίθεται στην απαίτηση της εταιρείας να καλύψει ως αγοραστής το κόστος αναβάθμισης του υπολογιστή αποστολής και της δημιουργίας νέων γραμμών παραγωγής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συσσώρευση παραγγελιών, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η Τουρκία, ο μεγαλύτερος χειριστής F-16 παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ, επιδιώκει επίσης πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του υπολογιστή αποστολής, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει εγχώρια αναπτυγμένα πυραυλικά συστήματα και ραντάρ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Δεν είναι σαφές το συνολικό ύψος της συμφωνίας. Η τιμή των F-16 ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το συνοδευτικό πακέτο, αλλά συνήθως κάθε αεροσκάφος κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

