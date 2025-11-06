Ο Τραμπ υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ουάσινγκτον τους ηγέτες των 5 πρώην σοβιετικών δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας

Δύσκολη επιμελητειακή διαχείριση

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Όμως η εξαγωγή των φυσικών πόρων των χωρών της Κεντρικής Ασίας είναι μια περίπλοκη υπόθεση.Η περιοχή αυτή, με τους μεγάλους ορεινούς όγκους και τις ερήμους, με περίπου 80 εκατ. ανθρώπους, περίκλειστη και τεράστια (4 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, επιφάνεια σχεδόν ίση με αυτή της ΕΕ) συνορεύει με τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και το Αφγανιστάν, χώρες με δύσκολες σχέσεις με τη Δύση.Τώρα η Κεντρική Ασία προσπαθεί να ανακτήσει τον ιστορικό της ρόλο του εμπορικού σταυροδρομιού.Για να απεξαρτηθούν από τη Μόσχα και να σπάσουν τον φυσικό τους αποκλεισμό οι χώρες της περιοχής αυξάνουν τις συνεργασίες.Τόσο το Πεκίνο όσο και οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν την ανάπτυξη του διαδρόμου δια μέσου της Κασπίας που θα φτάνει στην Ευρώπη μέσω του Καυκάσου, παρακάμπτοντας τη Ρωσία.Οι εμπορευματικές μεταφορές μέσω της Κασπίας Θάλασσας αυξήθηκαν κατά 668% μεταξύ του 2021, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και του 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, η οικονομική συνεργασία έχει προτεραιότητα έναντι της προώθησης των δημοκρατικών αξιών σε αυτήν την περιοχή με αυταρχικά σε διάφορους βαθμούς καθεστώτα.Ενώ η Κεντρική Ασία ανοίγεται σε ξένες επενδύσεις και τουρίστες, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις επισημαίνουν την επιδείνωση τωνενώ ο Τύπος ελέγχεται αυστηρά.Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί την κατάσταση “ανησυχητική”, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) σημειώνει “την εντατικοποίηση του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και των διώξεων εναντίον επικριτικών ακτιβιστών και δημοσιογράφων”, ενώ οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) τοποθετούν αυτές τις χώρες στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξής τους.