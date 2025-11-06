Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Καλλιθέα: Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου γιου του - Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγός του
Καλλιθέα: Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου γιου του - Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγός του
Καταγγέλθηκε ότι αρχικά εξύβρισε και στη συνέχεια απώθησε τον ανήλικο γιο του σε έπιπλο του σπιτιού
Στη σύλληψη ενός τενόρου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 14χρονου γιου του προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στην Καλλιθέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, 46 ετών, καταγγέλθηκε από την εν διαστάσει σύζυγό του ότι το μεσημέρι της Τρίτης αρχικά εξύβρισε και στη συνέχεια απώθησε τον ανήλικο γιο του σε έπιπλο του σπιτιού και του έριξε σφαλιάρα με αποτέλεσμα να προκληθούν σημάδια στο σώμα του.
Τελικά ο τενόρος συνελήφθη την Τετάρτη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουν τον δεύτερο που ήταν με τον γαμπρό του Καργάκη στα Βορίζια - Το βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, 46 ετών, καταγγέλθηκε από την εν διαστάσει σύζυγό του ότι το μεσημέρι της Τρίτης αρχικά εξύβρισε και στη συνέχεια απώθησε τον ανήλικο γιο του σε έπιπλο του σπιτιού και του έριξε σφαλιάρα με αποτέλεσμα να προκληθούν σημάδια στο σώμα του.
Τελικά ο τενόρος συνελήφθη την Τετάρτη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουν τον δεύτερο που ήταν με τον γαμπρό του Καργάκη στα Βορίζια - Το βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα