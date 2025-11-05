Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς Ισραήλ Όμηροι

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα

Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 21 από τις 28 που προέβλεπε η συμφωνία, όπως και άλλοι 20 εν ζωή

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το φέρετρο, το οποίο παραδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σορός, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων φυλακισμένων, και άρχισε να παραδίδει τις σορούς εκείνων που σκοτώθηκαν.

Από τις 28 σορούς ομήρων, 21 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, χωρίς να υπολογιστεί η σορός που παραδόθηκε απόψε η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ένας χρόνος Τραμπ: Έκανε όσα υποσχέθηκε; Τι πέτυχε, τι δεν μπόρεσε ν' αλλάξει - Οι μεγάλες συγκρούσεις, η οικονομία και τα στοιχήματα της επόμενης μέρας

«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει

Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης