Ρωσία: Ο Πούτιν ενέκρινε την αποστολή εφέδρων για την προστασία των διυλιστηρίων από ουκρανικά πλήγματα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπέγραψε νόμο που επιτρέπει την ανάπτυξη εφέδρων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, εν μέσω συνεχών επιθέσεων ουκρανικών drones σε διυλιστήρια και αγωγούς, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των τιμών των καυσίμων