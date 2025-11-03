Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Θύμα κυβερνοεπίθεσης καταγγέλλει πως έπεσε η αντιπολίτευση της Ουγγαρίας
Ο Πέτερ Μάγιαρ κατήγγειλε πως η εφαρμογή του κόμματός του, TISZA, «από την έναρξη της λειτουργίας της αποτελεί στόχο διεθνών χάκερ που προφανώς στηρίζονται από τις ρωσικές υπηρεσίες»
Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ κατηγόρησε σήμερα τις Aρχές πως διέρρευσαν παράνομα τα προσωπικά δεδομένα υποστηρικτών του, έπειτα από μια «κακόβουλη» κυβερνοεπίθεση.
«Τα συστήματά μας δέχονται συνεχώς επιθέσεις εδώ και μήνες», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook το φαβορί των βουλευτικών εκλογών του 2026, υποστηρίζοντας πως «βρίσκεται αντιμέτωπος με διεθνή δίκτυα που έχουν συμφέρον να διατηρήσουν» στην εξουσία των εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.
Κύριος αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο συντηρητικός Πέτερ Μάγιαρ κατήγγειλε χθες πως η εφαρμογή του κόμματός του, TISZA, «από την έναρξη της λειτουργίας της αποτελεί στόχο διεθνών χάκερ που προφανώς στηρίζονται από τις ρωσικές υπηρεσίες».
Τη διαρροή αποκάλυψαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, τα οποία ανέφεραν πως μια βάση δεδομένων με 200.000 ονόματα που προέρχονταν από την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας του TISZA αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.
Ο κατάλογος, στον οποίο μπορούσε κανείς να έχει πρόσβαση για σύντομο χρονικό διάστημα προτού αποσυρθεί, περιείχε τα ονόματα των χρηστών, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, όπως και τους τηλεφωνικούς αριθμούς των λογαριασμών.
Σύμφωνα με τον Μάγιαρ, αυτές οι ενέργειες στοχεύουν να εκφοβίσουν τους υποστηρικτές του και να εμποδίσουν τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών, που έχουν προγραμματιστεί μέσω της εφαρμογής, προκειμένου να οριστεί ο υποψήφιος του TISZA στις βουλευτικές εκλογές. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, εντούτοις, είπε ο ίδιος, όμως σε έναν άλλο ιστότοπο.
Το απόγευμα, ο Βίκτορ Όρμπαν δεν απάντησε απευθείας στις κατηγορίες, όμως έκανε λόγο για «άτομα από την Ουκρανία». «Σύμφωνα με μία ανάλυση της βάσης δεδομένων, καθορίσαμε πως άτομα από την Ουκρανία ενεπλάκησαν επίσης στη διαχείριση των δεδομένων», έγραψε, προσθέτοντας πως «έδωσε εντολή για την άμεση διεξαγωγή μιας έρευνας…».
Ο Πέτερ Μάγιαρ προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι του Βίκτορ Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 15 χρόνια, λιγότερο από έξι μήνες από τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο.
Το 2021, οι πρώτες προκριματικές εκλογές που είχαν ποτέ οργανωθεί από την αντιπολίτευση χρειάστηκε να ανασταλούν έπειτα από μία κυβερνοεπίθεση, πιθανόν ξένης προέλευσης, σύμφωνα με τους διοργανωτές.
