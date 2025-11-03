Έφεση κατά της απόφασης για ισόβια κατέθεσε η δολοφόνος με τα μανιτάρια στην Αυστραλία
Το σκεπτικό των δικηγόρων για την έφεση δεν έχει γίνει γνωστό - Κατά της απόφασης είχαν προσφύγει και οι εισαγγελείς
Η Έριν Πάτερσον, η Αυστραλή που εκτίει ποινή ισοβίων για τρεις φόνους με μανιτάρια, υπέβαλε έφεση κατά της καταδίκης της.
Τον Αύγουστο είχε κριθεί για τη δολοφονία τριών συγγενών της και για απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου με μανιτάρια σε γεύμα που παρέθεσε στα θύματα στο σπίτι της το 2023.
Θύματα ήταν ο πεθερός και η πεθερά η Πάτερσον, και οι δύο 70 ετών, και η αδελφή της πεθεράς της, 66 ετών. Ο σύζυγος της 66χρονης ανέρρωσε από το κώμα, αλλά εξακολουθεί να έχει προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση.
Σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία, η έφεση δεν είναι αυτόματο δικαίωμα. Η νομική ομάδα της Πάτερσον έπρεπε να πείσει το Εφετείο ότι ενδέχεται να υπήρξαν νομικά σφάλματα στη δίκη της.
Το σκεπτικό των δικηγόρων για την έφεση δεν έχει γίνει γνωστό.
Κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης που κράτησε 3,5 μήνες, η Πάτερσον διακήρυσσε την αθωότητά της, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα.
Μετά από επτά ημέρες διαβουλεύσεων, η επιτροπή των 12 ενόρκων εξέδωσε την ομόφωνη απόφασή της: ένοχη για όλες τις κατηγορίες. Η ποινή ήταν ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τουλάχιστον 33 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η Πάτερσον θα είναι 80 ετών πριν μπορέσει να υποβάλει αίτηση για αναστολή.
Τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς υπέβαλαν τη δική τους έφεση κατά της ποινής, υποστηρίζοντας ότι ήταν «προφανώς ανεπαρκής».
Ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν σε διάσταση, είχε προσκληθεί και αυτός στο γεύμα, αλλά ακύρωσε την τελευταία στιγμή, εν μέρει λόγω της πεποίθησής του ότι η σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει εδώ και χρόνια.
Μετά τη δίκη, αποκαλύφθηκε ότι είχε αρρωστήσει πολύ σοβαρά μετά από την κατανάλωση αρκετών γευμάτων της στο παρελθόν, είχε πέσει σε κώμα, μεγάλο μέρος του εντέρου του είχε αφαιρεθεί χειρουργικά και η οικογένειά του είχε ενημερωθεί ότι δεν αναμενόταν να επιβιώσει.
