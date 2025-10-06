Έφεση για τα ισόβια στη δολοφόνο με τα μανιτάρια στην Αυστραλία - Ανεπαρκής η ποινή, λένε οι εισαγγελείς
Έφεση για τα ισόβια στη δολοφόνο με τα μανιτάρια στην Αυστραλία - Ανεπαρκής η ποινή, λένε οι εισαγγελείς
Η Έριν Πάτερσον έχει καταδικαστεί για τον θάνατο του πεθερού και της πεθεράς της, αλλά και της αδελφής της πεθεράς της - Δεν θα μπορεί να αποφυλακιστεί πριν περάσουν 33 χρόνια
Οι εισαγγελείς στην Αυστραλία άσκησαν έφεση κατά της ποινής της δολοφόνου με μανιτάρια με το σκεπτικό ότι είναι «προφανώς ανεπαρκής».
Η 51χρονη Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τουλάχιστον 33 χρόνια, για τη δολοφονία τριών συγγενών της και την απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου.
Σήμερα Δευτέρα, τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την άσκηση έφεσης, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι άσκησαν έφεση «με την αιτιολογία ότι η ποινή που επιβλήθηκε στην Πάτερσον είναι προφανώς ανεπαρκής».
Η ποινή φυλάκισης της Πάτερσον, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν επιβληθεί ποτέ σε γυναίκα στην Αυστραλία, σημαίνει ότι θα είναι σχεδόν 85 ετών πριν μπορέσει να υποβάλει αίτηση για αναστολή. Κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην απομόνωση για 22 ώρες την ημέρα.
Την περασμένη εβδομάδα, ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η Πάτερσον σκόπευε να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης, αν και αυτό δεν έχει κατατεθεί επίσημα. Το BBC σημειώνει ότι για να γίνει δεκτό το αίτημα από το Εφετείο της πολιτείας της Βικτώριας και οι συνήγοροι της Πάτερσον πρέπει να πείσουν το Εφετείο ότι υπήρξαν νομικά σφάλματα.
Εξαιτίας του γεύματος πέθαναν ο πεθερός και η πεθερά της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, 70 ετών και οι δύο, καθώς και την αδελφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον, 66 ετών.
Ο σύζυγος της Χέδερ, πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, επέζησε έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας αλλά εξακολουθεί να έχει προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση.
Ο πρώην σύζυγος της Πάτερσον, Σάιμον, επρόκειτο να παραστεί στο γεύμα, αλλά ακύρωσε την τελευταία στιγμή, εν μέρει λόγω της πεποίθησής του ότι η σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει εδώ και χρόνια.
Μετά τη δίκη, αποκαλύφθηκε ότι μετά από την κατανάλωση αρκετών γευμάτων της στο παρελθόν, είχε πέσει σε κώμα, μεγάλο μέρος του εντέρου του είχε αφαιρεθεί χειρουργικά ενώ είχε φτάσει πολύ κοντά στον θάνατο δύο φορές.
Η 51χρονη Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τουλάχιστον 33 χρόνια, για τη δολοφονία τριών συγγενών της και την απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου.
Σήμερα Δευτέρα, τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την άσκηση έφεσης, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι άσκησαν έφεση «με την αιτιολογία ότι η ποινή που επιβλήθηκε στην Πάτερσον είναι προφανώς ανεπαρκής».
Η ποινή φυλάκισης της Πάτερσον, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν επιβληθεί ποτέ σε γυναίκα στην Αυστραλία, σημαίνει ότι θα είναι σχεδόν 85 ετών πριν μπορέσει να υποβάλει αίτηση για αναστολή. Κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην απομόνωση για 22 ώρες την ημέρα.
Την περασμένη εβδομάδα, ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η Πάτερσον σκόπευε να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης, αν και αυτό δεν έχει κατατεθεί επίσημα. Το BBC σημειώνει ότι για να γίνει δεκτό το αίτημα από το Εφετείο της πολιτείας της Βικτώριας και οι συνήγοροι της Πάτερσον πρέπει να πείσουν το Εφετείο ότι υπήρξαν νομικά σφάλματα.
Εξαιτίας του γεύματος πέθαναν ο πεθερός και η πεθερά της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, 70 ετών και οι δύο, καθώς και την αδελφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον, 66 ετών.
Ο σύζυγος της Χέδερ, πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, επέζησε έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας αλλά εξακολουθεί να έχει προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη δηλητηρίαση.
Ο πρώην σύζυγος της Πάτερσον, Σάιμον, επρόκειτο να παραστεί στο γεύμα, αλλά ακύρωσε την τελευταία στιγμή, εν μέρει λόγω της πεποίθησής του ότι η σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει εδώ και χρόνια.
Μετά τη δίκη, αποκαλύφθηκε ότι μετά από την κατανάλωση αρκετών γευμάτων της στο παρελθόν, είχε πέσει σε κώμα, μεγάλο μέρος του εντέρου του είχε αφαιρεθεί χειρουργικά ενώ είχε φτάσει πολύ κοντά στον θάνατο δύο φορές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα