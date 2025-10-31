Εφάπαξ επίδομα και ετήσια σύνταξη που θα πληρώνει ο βασιλιάς θα λάβει ο Άντριου ως πολίτης
Εκτιμάται ότι η σύνταξη θα είναι αρκετές φορές μεγαλύτερη από αυτή που λαμβάνει από το Πολεμικό Ναυτικό, η οποία ανέρχεται σε 20.000 λίρες τον χρόνο
Ο πρώην πλέον πρίγκιπας Άντριου πρόκειται να λάβει εφάπαξ ποσό και ετήσιο επίδομα, με προσωπικά έξοδα του αδελφού του, βασιλιά Κάρολου, για τη νέα του ζωή ως πολίτης.
Δημοσίευμα του Guardian αναφέρει ότι σκοπός της ενίσχυσης είναι να τον αποτρέψει από υπερβολικές δαπάνες. Επιλογή του βασιλιά είναι να δοθεί «οριστική λύση» στο πρόβλημα του Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίντσορ, όπως θα είναι πλέον γνωστός ο Άντριου.
Πρόκειται να λάβει εφάπαξ ένα εξαψήφιο ποσό (άρα θα ξεπερνά τις 100.000 λίρες) για να καλύψει τη μετακόμισή του από τη βασιλική κατοικία στο Γουίντσορ σε ιδιωτική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ. Η μετακόμιση δεν θα ολοκληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.
Αργότερα θα λαμβάνει μια ετήσια σύνταξη από κεφάλαια του ίδιου του Καρόλου.
Εκτιμάται ότι η σύνταξη θα είναι αρκετές φορές μεγαλύτερη από τη σύνταξη από το Πολεμικό Ναυτικό, η οποία ανέρχεται σε 20.000 λίρες ετησίως.
Οι συνομιλίες για το πακέτο μετεγκατάστασης πιστεύεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρει ο Guardian.
Σε δήλωση του παλατιού την Πέμπτη αναφέρθηκε ότι ο βασιλιάς είχε ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία «αφαίρεσης του τίτλου και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου» και ότι έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την έξωση από τη βασιλική κατοικία.
Ο πρωθυπουργός, Κίρ Σταρμερ, φέρεται να υποστηρίζει πλήρως την απόφαση του βασιλιά. Η κυβέρνηση κλήθηκε σε διαβούλευση πριν από την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ και κατέστησε σαφές ότι θεωρεί συνταγματικά ορθή την απόφαση του Καρόλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου συνεργάστηκε συμβούλους του βασιλιά για να βρει μια λύση που θα απέφευγε τη χρήση του κοινοβουλευτικού χρόνου και ζήτησε γνώμες ειδικών για τα συνταγματικά ζητήματα.
