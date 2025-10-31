Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Το βίντεο που αποκάλυψε το ρήγμα ανάμεσα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον θείο του Άντριου - Τον αγνοεί επιδεικτικά όταν του μιλάει
Το βίντεο που αποκάλυψε το ρήγμα ανάμεσα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον θείο του Άντριου - Τον αγνοεί επιδεικτικά όταν του μιλάει
Κατά τη διάρκεια της κηδείας της δούκισσας του Κεντ, στις 16 Σεπτεμβρίου, οι κάμερες κατέγραψαν τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν λίγα λόγια μέσα σε ένα ψυχρό κλίμα
Μετά από χρόνια γεμάτα σκάνδαλα και αρνητική δημοσιότητα γύρω από το όνομά του, ο πρίγκιπας Άντριου — ο οποίος στο εξής θα φέρει μόνο το όνομα Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ — απογυμνώθηκε από όλους τους βασιλικούς του τίτλους με εντολή του βασιλιά Καρόλου. Παράλληλα, του ζητήθηκε να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Royal Lodge, όπου ζούσε από το 2004. Πληροφορίες από το Παλάτι αναφέρουν ότι καταλυτικό ρόλο στην απόφαση αυτή είχε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.
Κατά τη διάρκεια της κηδείας της δούκισσας του Κεντ, στις 16 Σεπτεμβρίου, οι κάμερες κατέγραψαν τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν λίγα λόγια μέσα σε ένα ψυχρό κλίμα. Σύμφωνα με ειδικούς στην ανάγνωση χειλιών που επικαλείται η Daily Mail, ο Άντριου ακούστηκε να λέει: «Περάσαμε υπέροχα τότε, έτσι δεν είναι;».
Ο Γουίλιαμ δεν απάντησε, παραμένοντας αμίλητος, ενώ όταν ο θείος του συνέχισε λέγοντας «και περάσαμε χρόνο μαζί», περιορίστηκε απλώς σε ένα τυπικό νεύμα.
Η ατμόσφαιρα φέρεται να επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, εθεάθησαν να γελούν και να ανταλλάσσουν αστειότητες κατά την αποχώρησή τους από τον ναό, προκαλώντας δυσφορία στον Γουίλιαμ.
Δείτε το βίντεο:
Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, που περιέγραψε τις αποφάσεις ως «αναγκαίες επιπλήξεις», σηματοδοτεί το βαθύτερο ρήγμα στη βρετανική βασιλική οικογένεια των τελευταίων δεκαετιών. Η ένταση, πάντως, ανάμεσα στον Άντριου και τον ανιψιό του είχε φανεί ήδη από δημόσιες εμφανίσεις, πολύ πριν γίνει γνωστή η απόφαση του παλατιού.
Κατά τη διάρκεια της κηδείας της δούκισσας του Κεντ, στις 16 Σεπτεμβρίου, οι κάμερες κατέγραψαν τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν λίγα λόγια μέσα σε ένα ψυχρό κλίμα. Σύμφωνα με ειδικούς στην ανάγνωση χειλιών που επικαλείται η Daily Mail, ο Άντριου ακούστηκε να λέει: «Περάσαμε υπέροχα τότε, έτσι δεν είναι;».
Ο Γουίλιαμ δεν απάντησε, παραμένοντας αμίλητος, ενώ όταν ο θείος του συνέχισε λέγοντας «και περάσαμε χρόνο μαζί», περιορίστηκε απλώς σε ένα τυπικό νεύμα.
Η ατμόσφαιρα φέρεται να επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, εθεάθησαν να γελούν και να ανταλλάσσουν αστειότητες κατά την αποχώρησή τους από τον ναό, προκαλώντας δυσφορία στον Γουίλιαμ.
Δείτε το βίντεο:
Prince Andrew looking first at the camera and then coming to stand right next to William to start a conversation with him and laugh knowing that the Man cannot stand him and that just this summer, Andrew had to leave Balmoral before William arrived with his family😵💫— Canellecitadelle (@Canellelabelle) September 16, 2025
I love how… pic.twitter.com/UIRK8BjFS0
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα