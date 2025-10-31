Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Η Κέικο Φουχιμόρι ανακοινώνει πως θα διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία του Περού
Κόρη του εκλιπόντος Αλμπέρτο Φουχιμόρι ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2011, του 2016 και του 2021, αλλά ηττήθηκε και στις τρεις στον δεύτερο γύρο
Η Κέικο Φουχιμόρι ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι θα διεκδικήσει την προεδρία του Περού στις εκλογές του Απριλίου, λίγες ημέρες αφότου το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας την αθώωσε σε υπόθεση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Κόρη του εκλιπόντος πρώην προέδρου του Περού Αλμπέρτο Φουχιμόρι, η Κέικο Φουχιμόρι ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2011, του 2016 και του 2021, αλλά ηττήθηκε και στις τρεις στον δεύτερο γύρο.
