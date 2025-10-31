Η Κέικο Φουχιμόρι ανακοινώνει πως θα διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία του Περού
Περού Αλμπέρτο Φουχιμόρι Εκλογές

Η Κέικο Φουχιμόρι ανακοινώνει πως θα διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία του Περού

Κόρη του εκλιπόντος Αλμπέρτο Φουχιμόρι ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2011, του 2016 και του 2021, αλλά ηττήθηκε και στις τρεις στον δεύτερο γύρο

Η Κέικο Φουχιμόρι ανακοινώνει πως θα διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία του Περού
Η Κέικο Φουχιμόρι ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι θα διεκδικήσει την προεδρία του Περού στις εκλογές του Απριλίου, λίγες ημέρες αφότου το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας την αθώωσε σε υπόθεση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Κόρη του εκλιπόντος πρώην προέδρου του Περού Αλμπέρτο Φουχιμόρι, η Κέικο Φουχιμόρι ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2011, του 2016 και του 2021, αλλά ηττήθηκε και στις τρεις στον δεύτερο γύρο.



