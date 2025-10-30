Δευτερόλεπτα πριν τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά – Διακρίνεται ο 23χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα
Δευτερόλεπτα πριν τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά – Διακρίνεται ο 23χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα
Η κάμερα κατέγραψε τη μοιραία στιγμή που ο νεαρός χάνει τον έλεγχο της μηχανής και προσκρούει με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα της Λεωφόρου Λαυρίου
Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια και οι φίλοι του 23χρονου Τριαντάφυλλου ο οποίος χθες το βράδυ έχασε τη ζωή του στη Λεωφόρο Λαυρίου πέφτοντας με τη μηχανή του στο διαχωριστικό διάζωμα, στα Γλυκά Νερά.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ της Πέμπτης όταν ο 23χρονος, κινούμενος με το scooter του με κατεύθυνση από Γέρακα προς Παιανία, έχασε -για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής- τον έλεγχο της μηχανής και «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του Πρασίνου Λόφου.
Ο αδικοχαμένος νεαρός βρήκε ακαριαίο θάνατο καθώς έπεσε με το κεφάλι στο κράσπεδο χωρίς να φορά κράνος και όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεννηματάς ήταν ήδη νεκρός.
Το protothema.gr φέρνει στο «φως» ένα βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο στο οποίο αποτυπώνεται η πορεία που ακολούθησε το δίκυκλο πριν από τη μοιραία πρόσκρουση.
Στα πλάνα διακρίνεται η μηχανή του 23χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα επι της λεωφόρου Λαυρίου και την ώρα που πλησιάζει στο σημείο της τραγωδίας να ακούγεται ο εκκωφαντικός ήχος από την πρόσκρουση στο διάζωμα.
Δύο ΙΧ αυτοκίνητα που ακολουθούν τη μηχανή κόβουν ταχύτητα πλησιάζοντας προς το διάζωμα στο οποίο βρίσκεται πεσμένος και νεκρός ο 23χρονος «Ντάφυ», όπως τον έλεγαν οι φίλοι και οι γνωστοί του.
